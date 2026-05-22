アメリカ出身のシンガーソングライター ブレッシング・ジョリーが、デビューアルバム『20nothing』をThirty Tigers/RCAよりリリースした。

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ブレッシングは、イギリス NMEによる“2026年に注目すべきアーティスト100組”の一人に選出されており、シングル「20teens」「Frown Lines」は、タイラー・ザ・クリエイター、ケラーニ、ケイレブ・ヒーロンらから支持され、アレメダからはアトランタ公演のオープニングアクトとして招かれた。

本作では、20代前半の彼女の成長過程における、ありのままの喜びと悲しみが感動的に描かれており、失恋、自己発見、過去の自分との決別といったテーマを力強く反映。彼女の歌声が、デスティニーズ・チャイルドからリンプ・ビズキットまで、影響を受けてきたあらゆるジャンルのサウンドとフレッシュに融合されている。

アルバムのハイライト曲「Regular Shmegular Girl」では、ニューメタルの影響と、R&Bやポップ寄りのテイストをブレンド。同曲が生まれたきっかけを、ブレッシングは「ガソリンスタンドで、ある男性から電話番号を手渡されたんです。挨拶もなければ、名も言わず、何もなし（nothing）。“あなたは何様のつもりなの？”と私は思っただけでした。でも、それ以上に私の頭の中で鳴り響いていたのが“私を誰だと思うの？”という大きな声でした。」と語っている。

また、アルバムについては「『20nothing』は成長についてのアルバムです。20代前半の成長の苦しみは、少し長く続くものだと思います」と説明し、「幸運にも私は喜びであれ苦痛であれ、多くを経験することができました。それらは、より多くの文脈と知恵を与えてくれるのです。失恋や混乱を通して、私はいつも“これを得るためにはあれが必要だったのね”と立ち返ります」と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）