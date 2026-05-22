「アイドルよりカッコよすぎる」「爽やかイケメン」“W杯日本代表テクニシャンの報告”にファン歓喜「可愛すぎるだろ」
北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバーに選ばれた中村敬斗（25歳）の“あるお知らせ”が大きな話題となっている。
2026年5月２１日、中村はインスタグラムを更新。「TikTok始めました！@keito.nakamura_official これから投稿していくのでフォローよろしくお願いします！」とTikTok開設を報告した。
投稿ページの動画では「このたび、TikTokアカウントを開設したことを皆さんにお知らせします。僕の日常をもっと皆さんにシェアしていけることが楽しみです。サッカーの様子だったり、新しい写真、日常の動画など様々なコンテンツを載せていく予定です」などと説明し、「またね！」と笑顔で締め括っている。
この報告を受け、ファンは歓喜。コメント欄には以下のような書き込みが寄せられた。
「めっちゃ爽やかな敬斗くんキター」
「アイドルよりカッコよすぎる」
「シンプルにかっこよ」
「普段見ないけどこれは見るしかないね！」
「ティック…と噛んでるー 可愛すぎるだろ」
「爽やかイケメン」
ワールドカップのアジア最終予選、先のイングランド戦でも活躍したテクニシャンの中村。ピッチではあまり見られない“日常の姿”をどこまで披露してくれるのか、楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「なんて爽やかな笑顔」25歳テクニシャンのTikTok開設挨拶
」
2026年5月２１日、中村はインスタグラムを更新。「TikTok始めました！@keito.nakamura_official これから投稿していくのでフォローよろしくお願いします！」とTikTok開設を報告した。
投稿ページの動画では「このたび、TikTokアカウントを開設したことを皆さんにお知らせします。僕の日常をもっと皆さんにシェアしていけることが楽しみです。サッカーの様子だったり、新しい写真、日常の動画など様々なコンテンツを載せていく予定です」などと説明し、「またね！」と笑顔で締め括っている。
この報告を受け、ファンは歓喜。コメント欄には以下のような書き込みが寄せられた。
「アイドルよりカッコよすぎる」
「シンプルにかっこよ」
「普段見ないけどこれは見るしかないね！」
「ティック…と噛んでるー 可愛すぎるだろ」
「爽やかイケメン」
ワールドカップのアジア最終予選、先のイングランド戦でも活躍したテクニシャンの中村。ピッチではあまり見られない“日常の姿”をどこまで披露してくれるのか、楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「なんて爽やかな笑顔」25歳テクニシャンのTikTok開設挨拶
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