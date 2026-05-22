北村匠海出演“クリアアサヒ”新TVCM『あなたの一杯はクリアですか？』篇公開

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北村匠海が出演する“クリアアサヒ”新TVCM『あなたの一杯はクリアですか？』篇が、5月26日から放映開始となる。

■北村匠海は2024年から継続して“クリアアサヒ”のTVCMに出演

新TVCM『あなたの一杯はクリアですか？』篇は、 巨大な“クリアアサヒ”の後ろから北村匠海が登場するシーンからスタート。

「おいしさだけ。雑味なし。」というメッセージとともに、北村が “クリアアサヒ”をおいしそうに飲む姿を通じて「クリアなおいしさ。」という“クリアアサヒ”の独自価値を訴求する。

撮影当日は、“クリアアサヒ”のブランドカラーである“黄色一色”のスタジオに、笑顔で入った北村。2024年から継続して“クリアアサヒ”のTVCMに出演していることもあり、撮影開始直後から監督やスタッフとの息も合い、終始和やかな雰囲気で撮影が行われた。

等身大で“北村らしい”自然な表情を通じて、“クリアアサヒ”が持つ明るく楽しい世界観と「クリアなおいしさ。」を表現。ファンは要チェックだ。

■関連リンク

“クリアアサヒ”ブランドサイト

https://www.asahibeer.co.jp/clear/