22日14時現在の日経平均株価は前日比1676.51円（2.72％）高の6万3360.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は835、値下がりは684、変わらずは44。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を526.97円押し上げている。次いでファストリ <9983>が188.26円、ＴＤＫ <6762>が117.66円、東エレク <8035>が116.66円、イビデン <4062>が91.18円と続く。



マイナス寄与度は14.18円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、三井物 <8031>が5.5円、ソニーＧ <6758>が5.36円、バンナムＨＤ <7832>が4.83円、セコム <9735>が4.42円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、情報・通信、電気機器と続く。値下がり上位には水産・農林、不動産、保険が並んでいる。



※14時0分1秒時点



株探ニュース