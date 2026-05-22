ノルウェーサッカー協会が2026年W杯に臨むメンバーを発表した

ノルウェーサッカー協会は5月21日、今夏に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に臨むノルウェー代表メンバーを発表した。

世界最高峰のストライカーを筆頭とした強力な陣容に、ファンからは「マジで強そう」「アタッカー陣がいかつすぎる」と話題を呼んでいる。

1998年フランス大会以来、28年ぶりの本大会出場を果たしたノルウェーは、大舞台へ向けて盤石の体制を整えてきた。絶対的なエースであり世界屈指の点取り屋であるFWアーリング・ブラウト・ハーランドをはじめ、中盤の要としてチームを牽引するMFマルティン・ウーデゴールら、欧州の第一線で活躍するスター選手たちが順当に名を連ねている。

前線には圧倒的な高さを誇る実力派が集結しており、強力なアタッカー陣が並ぶ。さらに中盤や守備陣にも欧州主要リーグで研鑽を積む実力者が揃っており、ダークホースとして本大会での躍進に大きな期待がかかる。

SNS上では「ハーランドだけと見せかけて、全然ハーランドだけじゃない軍団」「190越えのFWだらけやん」「化け物がワールドカップにやってくる」「FWの平均身長194センチなのイカついって」「アタッカー陣がイカつすぎる」「ウーデゴール含め、めちゃ楽しみ」「バイキング襲来」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）