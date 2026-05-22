講談社ｋら、子連れディズニーの決定版ガイド「子どもと楽しむ！ 東京ディズニーリゾート 2026-2027」が登場！

25周年を迎えた東京ディズニーシーの特集はもちろん、大好評の100枚シールや切り取れるマップ付きです☆

講談社「子どもと楽しむ！ 東京ディズニーリゾート 2026-2027」

© Disney © Disney/Pixar

定価：2,200円（税込）

発売日：2026年5月22日（金）

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

子連れでの東京ディズニーリゾートへの旅を徹底サポートするガイドブック『子どもと楽しむ！ 東京ディズニーリゾート 2026-2027』が講談社から登場！

「あの人気アトラクションって子どもは楽しめるの？」「授乳やおむつ替えはどこでできるの？」「キッズメニューのあるレストランは？」 そんなパパやママの疑問や不安を解消し、家族全員で最高の一日を過ごすための情報がオールカラーで満載です。

最新版となる本誌では、開園25周年を迎えた東京ディズニーシーの祝祭感あふれるイベントや、大人気のテーマポート「ファンタジースプリングス」の最新情報も大特集されています。

0歳から小学生のお子さんがいるファミリーにぴったりのガイドブックをチェックして、家族で最高の一日を過ごせる一冊です。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”をスーパーガイド

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2027年3月31日まで開催中の東京ディズニーシー25周年アニバーサリーイベントを徹底解説。

「ミッキーマウス」たちが船に乗って登場する水上エンターテイメント「スパークリング・セレブレーション」など、キッズも楽しめるプログラムのポイントをわかりやすく紹介しています。

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大人気「ファンタジースプリングス」を満喫するコツも

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東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」を大特集。

「アナとエルサのフローズンジャーニー」や「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」など4つのアトラクションの見どころや、子どもが喜ぶ隠れスポット、フォトスポットを詳しくガイドしています。

年齢・目的別の「最旬コースガイド」で効率よくパークを回れる

© Disney © Disney/Pixar

「初めてを満喫コース」や「赤ちゃんと楽しむゆったりプラン」など、子どもの年齢や目的に合わせたモデルコースを提案。

アトラクションの待ち時間の過ごし方や、ベビーカーでのスムーズな移動ルートなど、無理なく楽しむための実践的なアドバイスが詰まっています。

レストランの 「キッズメニュー」＆パークで会える「キャラクターグリーティング」情報も大充実！

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「レストラン一覧」では、お子様ランチなどのキッズメニューがあるお店をアイコンで分かりやすく紹介。

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© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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また、パークで会えるキャラクターを網羅した「キャラクターグリーティングガイド」では、出会えたキャラクターの横にチェックマークをつけて楽しむことができます。

特別企画「ディズニーキャラクター＆インデックス100枚シール」と「切り取り式パークMAP」

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© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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大人気の特別企画として、100枚のキャラクターシールが付録に。

「のりたい」「みたい」「たべたい」といったインデックスシールは、ガイドブックに貼って子どもと一緒に計画を立てるのにもぴったりです。

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さらに、パークに持っていける「切り取り式パークMAP」には、ベビーセンターなどの場所も記載されており、スマホを操作する余裕がない時でも安心です。

これ1冊で、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの最新情報を網羅！

講談社の『子どもと楽しむ！ 東京ディズニーリゾート 2026-2027』は、2026年5月22日（金）より販売開始です。

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