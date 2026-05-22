“ハーレー女子”瀬名ひなの タイトワンピでの森林浴公開に「可愛いお洒落美女」「めっちゃかわいい」
モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（27）が22日までに自身のSNSを更新。タイトワンピースでの森林浴姿を公開した。
「最近はストレートにハマってる」とつづり、緑豊かな川原でサングラス＆タイトなワンピース姿で森林浴をしている写真をアップした。
この投稿にフォロワーらからは「可愛いお洒落美女のひなのさん 素敵です」「めっちゃかわいい〜」「黒髪最高」「シャンプーのCMですか！？笑 とりあえず熊に襲われなくて良かったです」などの声が寄せられている。
瀬名は、青学大英米文学科在学中にミスブライダルモデルグランプリ2019関東グランプリを受賞。スーパーGTでレースクイーン、昨季からはKー1でラウンドガールも務めている。
昨年6月に大型自動二輪の免許を取得したことをSNSで報告。愛車、ハーレーダビッドソン・FLSTFファットボーイ。
神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB89・W56・H89。血液型B。趣味はお酒、ラーメン、海外旅行、特技は英語、歌。