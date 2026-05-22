モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（27）が22日までに自身のSNSを更新。タイトワンピースでの森林浴姿を公開した。

「最近はストレートにハマってる」とつづり、緑豊かな川原でサングラス＆タイトなワンピース姿で森林浴をしている写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いお洒落美女のひなのさん 素敵です」「めっちゃかわいい〜」「黒髪最高」「シャンプーのCMですか！？笑 とりあえず熊に襲われなくて良かったです」などの声が寄せられている。

瀬名は、青学大英米文学科在学中にミスブライダルモデルグランプリ2019関東グランプリを受賞。スーパーGTでレースクイーン、昨季からはKー1でラウンドガールも務めている。

昨年6月に大型自動二輪の免許を取得したことをSNSで報告。愛車、ハーレーダビッドソン・FLSTFファットボーイ。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB89・W56・H89。血液型B。趣味はお酒、ラーメン、海外旅行、特技は英語、歌。