歌手・はいだしょうこ（47）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。子供番組の過酷な収録現場を語った。

宝塚歌劇団を退団後、2003年に24歳で“19代目歌のお姉さん”に就任したはいだ。「お姉さん時代に大変だったこと」として「30分間ノンストップ収録でNGが出せない」を挙げ、歌や体操、人形劇など、子供たちを移動させながら生放送スタイルで行われる収録風景を振り返った。

そして「歌が最初に始まって、途中で間違ったらまたオープニングから撮り始める」と明かすと、スタジオでは「えーっ」と悲鳴が。はいだは「子供たちは何回もやったら飽きちゃう」といい、「歌もカンペが出ない」と説明。「子供たちが“アレ何？”ってなっちゃう」と解説した。

そのためセリフや歌詞を「間違えないようにちゃんとやらなきゃ」「子供たちの面倒も見なきゃいけない」とのプレッシャーに食欲も減退。「緊張して、うどん1本ぐらいしか食べられなくなっちゃって」と笑いを誘った。

しかし、はいだは「でも1年半ぐらい、NGを出さずに」と回想。「出した時は、（佐藤）弘道お兄さんがその場の空気が悪くならないように、“しょうこちゃんがやっと出した、おめでとう〜”」と雰囲気を変えてくれたという。

とはいえ「最大で何テイクぐらい？」と心配する声には、「子供たちのためにも2テイクぐらいしかやらなかった」とも。「だから毎日ずっと、セリフと歌詞を間違えないように」というはいだに、「アンジャッシュ」児嶋一哉は「俺はやらないよ、怖すぎる」と驚いていた。