タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。東京・浅草の初夏の風物詩「三社祭」での粋な法被姿を披露した。

「三社祭いってきたよ〜っ なんとお神輿も担がせてもらいました」と、三社祭に参加したことを報告。

「初めてのお祭りスタイル 股引きの履き方も、草鞋を履くのも全部新鮮で朝からずーっとわくわくしてたの」と明かし、「実際に担いでみたら想像以上に体育会系！！しかもこの日は30度 朝から夜までたくさん歩いて担いで汗かいて日焼けして終わったあとの達成感がすごすぎた〜！！」と、はちまき＆法被姿に股引姿の写真をアップ。

そして、「肩はアザだらけだし身体バキバキで寝返りもできないレベルなんだけど 途中でご飯食べたりお祭り楽しんだり本社神輿まで担がせてもらえて本当に貴重な経験でした いい休日だった〜」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「すごくカッコ良いですね！」「決まってるぅ」「とても似合ってて可愛いです」「可愛い過ぎるよぉ〜」「超カワイイ」「美しすぎます」「琴音ちゃん最高」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。