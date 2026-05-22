小5の娘がクラスで「ディズニー行ったことない家は貧乏」と言われたと聞き衝撃！ ウチから家族4人なら「20万円」以上かかりますが、子どもの経験のために行っておくべきですか？

小5の娘が「ディズニーに行ったことがないのは貧乏」と言われた……

今回は、大阪に住む4人家族を取り上げます。小5の娘が「ディズニーに行ったことがないのは貧乏」とクラスの子から言われました。確かにユニバには行ったことがあるけれど、ディズニーに行ったことはありません。

しかし、貧乏と言われるほど生活は苦しくはなく、なんともいえないような違和感を覚えてしまいました。年に数回家族旅行にも出かけていますが、大阪からディズニーに行くには、新幹線代やホテル代、チケット代がかかるため、気軽には行けないのが実情でした。



大阪からディズニー旅行に行くためにかかる費用

1泊2日で大阪からディズニーに向かう場合、一般的なのは新幹線での移動でしょう。大人2人、小学生2人の家族が新大阪から東京へ新幹線で往復するのにかかる費用は約9万円です。土日のディズニーのチケット代は大人1人9900円、子ども1人5600円のため、合計で3万1000円かかります。

ホテル代はどこに泊まるか、食事の有無などにもよりますが、3～5万円はかかるでしょう。そのほか、パーク内での食事代やお土産代などの費用が発生し、約20万円は必要です。20万円あれば関西圏から行ける旅行数回分にもなり、大阪からディズニーへの旅行は、気軽には行けないと考える人もいるでしょう。



ディズニーに行ったことのある人の割合

LINEリサーチの2021年の調査によると、東京ディズニーランド・東京ディズニーシーに行ったことがあると答えた人（高校生）の割合は、図表1のとおりです。

図表1



LINEヤフー株式会社 LINEリサーチ 高校生はテーマパークで何する？東京ディズニーランド・東京ディズニーシーでやりたいことは？

高校生の「約80％の人がどちらかには行ったことがある」と回答しています。

また、ディズニーにいったときの目的や状況は、図表2のとおりです。

図表2



LINEヤフー株式会社 LINEリサーチ 高校生はテーマパークで何する？東京ディズニーランド・東京ディズニーシーでやりたいことは？

80％以上の高校生が「家族との旅行・遊び」でディズニーに行っていることが分かります。続いて「友達との旅行・遊び」が30％超、3位は「修学旅行」が20％程度となっています。



ディズニーに行ったことがないのは貧乏？ 行っておいたほうがよい？

それでは、小5の娘が「ディズニーに行ったことがない」のは貧乏なのでしょうか？ 紹介したアンケート結果から推測すると、小学生がディズニーに行くのはほとんど家族旅行がきっかけになるでしょう。

家族旅行は、家庭によって年に数回行くこともあれば、数年に1回というケースもあります。一般的な家庭であれば、頻繁に旅行に行くのは難しく、大阪から1回約20万円するディズニーへ行くのは簡単ではないでしょう。

20万円あれば、「年数回の家族キャンプに行きたい」「帰省して祖父母との時間にあてたい」と考える家庭もあるでしょう。お金の使い方は家庭ごとの価値観によるため、「ディズニーに行ったことがない＝貧乏」とはなりません。

それでは、いつかは子どもとディズニーに行ったほうがよいのでしょうか。小5ともなれば自分の考えや希望があるため、「ディズニーに行きたいか」を聞いてみるとよいでしょう。行きたいのであればディズニー旅行を検討して、「ほかのことをたくさんしたい」と言うのであれば、希望する経験を積ませて家族との思い出をつくるのがいいかもしれません。

子どもと家族が、どんな思い出を作りたいかでお金の使い方は変わるため、「ディズニーに行ったことがない＝貧乏」とはなりません。たとえ貧乏と言われても、気にする必要はないでしょう。



まとめ

大阪からディズニーに家族で行くためには、新幹線代やチケット代、ホテル代などで合計約20万円かかります。今回は「小5の娘がディズニーに行ったことがないのは貧乏」と言われたケースを取り上げましたが、お金の使い方は家庭や子どもの価値観次第です。

ディズニーを魅力的に感じる人は多いですが、キャンプやスキー、近隣への旅行のほうがよいと考える人もいるため、家族で話し合ってみるとよいでしょう。



出典

LINEヤフー株式会社 LINEリサーチ 高校生はテーマパークで何する？東京ディズニーランド・東京ディズニーシーでやりたいことは？

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士