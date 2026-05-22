【CSMグロンギベルト ゲドルード】 5月22日16時より予約開始 11月 発送予定 価格：34,100円

バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSMグロンギベルト ゲドルード」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は34,100円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」に登場するグロンギが使用するベルト「ゲドルード」をCOMPLETE SELECTION MODIFICATION（略称：CSM）シリーズで再現したもの。

各集団バックルは、特徴的な表面の凹凸や汚し塗装を再現されている。ゲゲルリングは前期形状、後期形状でパーツ流用をせずに、それぞれの固有造形を再現、また大部分にクリアパーツを使用することで、劇中に近しい外観となっている。

また、音声ギミックは各集団バックルをベースバックルが個別認識する機能を搭載。本体上部の3つのボタンを押すことで、「怪人体への変身音」や各怪人の固有攻撃音、爆散音などが発動する。

さらに、「仮面ライダークウガ」の世界観を表現する要素であるグロンギ語を新規収録。加えて、リント語の台詞も収録されている。収録音声は総勢11名、約160種となっており、グロンギ怪人同士の会話を再現することができる。

また、劇中で印象的なBGMを全6曲収録しており、劇中効果音や台詞と合わせたなりきり遊びが楽しめる。

CSMグロンギベルト ゲドルード

5月22日16時より予約開始

11月 発送予定

価格：34,100円

(C)石森プロ・東映