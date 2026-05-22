戸田恵梨香「仕事向いていないかも」と相談した相手明かす「甘えていられないと思えた」
俳優の戸田恵梨香（37）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演。「仕事向いていないかも」と相談した相手を明かした。
【写真】「徹子の部屋に出るだと！！！？？？！」純白の衣装で登場した戸田恵梨香
戸田は純白の衣装で登場。黒柳徹子から初登場の心境について聞かれると「うれしいです。ずっとずっと徹子さんにお会いしたいと思っていましたので、尊敬する方で、ずっと追い続けて、今回お会いできてよかったです」と話した。
6年前に亡くなった父の職業について、徹子が少林寺拳法の師範だったと水を向けると「（礼儀作法は）すごく丁寧に教えてくれました。人の目を見て話しなさいとか、年を重ねても謙虚でいなさいとか、お箸の持ち方だったり、マナー的なことも特に父が一生懸命に伝えてくれていた」と話した。
さらに父の「謙虚でいなさい」という言葉が「自分の中でずーっとずっと残っている言葉」だといい、「生きていく上で一番大切なものを教えてもらったような気がします」と話した。
そんな父には「仕事できないかも、向いてないかも」と弱音を吐いたことがあるという。当時は「お芝居してみて、できあがった作品の自分が見ていられなかったし、情けなくって、やらないほうが自分の心を傷つけずにいけるよなという思いもあった」という。
「もう無理かも」という時に父から「いつでも恵梨香を食べさせるほどのお金はあるから」と声をかけられたという。その言葉に戸田は「あぁ帰れないなと思いました。これは頑張れって言ってくれるんだな」と感じたそう。
さらに「『いつでも帰ってきていい』と言われたことにドキッとした。甘えていられないと思えた」と奮起したことを振り返った。
【写真】「徹子の部屋に出るだと！！！？？？！」純白の衣装で登場した戸田恵梨香
戸田は純白の衣装で登場。黒柳徹子から初登場の心境について聞かれると「うれしいです。ずっとずっと徹子さんにお会いしたいと思っていましたので、尊敬する方で、ずっと追い続けて、今回お会いできてよかったです」と話した。
6年前に亡くなった父の職業について、徹子が少林寺拳法の師範だったと水を向けると「（礼儀作法は）すごく丁寧に教えてくれました。人の目を見て話しなさいとか、年を重ねても謙虚でいなさいとか、お箸の持ち方だったり、マナー的なことも特に父が一生懸命に伝えてくれていた」と話した。
そんな父には「仕事できないかも、向いてないかも」と弱音を吐いたことがあるという。当時は「お芝居してみて、できあがった作品の自分が見ていられなかったし、情けなくって、やらないほうが自分の心を傷つけずにいけるよなという思いもあった」という。
「もう無理かも」という時に父から「いつでも恵梨香を食べさせるほどのお金はあるから」と声をかけられたという。その言葉に戸田は「あぁ帰れないなと思いました。これは頑張れって言ってくれるんだな」と感じたそう。
さらに「『いつでも帰ってきていい』と言われたことにドキッとした。甘えていられないと思えた」と奮起したことを振り返った。