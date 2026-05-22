「今度こそダイエットを成功させたい！」と色々な方法を試してみたものの、なかなかうまくいかない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。「ダイエットがうまくいかないのは、数々の＜誤解＞のせいです」と断言するのは、代謝の専門家である東北大学・山田陽介教授です。そこで今回は、そんな山田教授の著書『肥満脳のトリセツ 代謝の専門家が教える科学的ダイエット』より一部引用・再編集してお届けします。

【画像】3つ以上当てはまるとキケン！ストレスチェックリストで確認

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誤解 ダイエットはまず我慢が第一→ストレスが肥満脳を作っていた

今、ストレスが免疫にも関係するとか、万病の元などと言われていますが、ストレスにはコルチゾールというホルモンが大きく作用をしています。ストレスを感じるとどんどん分泌されて、血圧を上げ、心拍数を上げます。

動物だと、ストレスを受けると逃げるか戦うかしかありませんが、人間の場合はストレスを我慢するという社会性を身につけています。

我慢したストレスは行き場をなくします。

もともとストレスを感じると全力で逃げるとか、戦うために血圧を上げたり心拍数を上げたり、あるいはその後に食べたくなるような行動が起こりますが、我慢してなんの行動もしていないにもかかわらず血圧が上がり、心拍数も上がる。その状態では代謝も少し上がっていると思われます。「悪い代謝」です。

何が起こるかというと…

その結果、何が起こるかというと、一つには食欲がなくなり痩せていく、うつになれば痩せるわけです。逆に食べ過ぎてしまって太るという、どちらかになります。

アンコントローラブル、コントロールできない状態になりやすくなるのが、ストレスが発生して血圧が上がったり心拍数が上がったりしたときです。ストレスを感じたままの危機状態からの回避行動の一環として、全く食べられなくなってしまうか、たくさん食べてしまうかのどちらかです。



『肥満脳のトリセツ 代謝の専門家が教える科学的ダイエット』（著：山田陽介／講談社）

ストレスは非常に個人差が大きく、自分はストレスに対してどの程度受容できているのかなどを確認することが重要です。

まずはストレスを感じた時にどう対応するか、逃げられるか、どんな逃避行動をとるのかを知っているということ。ストレスコーピングといいますが、それを考えられるかどうかがとても大事だと思います。

ストレスを我慢してしまうことで悪影響が

現代社会では、ストレスを感じる環境は自分ではどうしようもなく、闘うのは難しいことも多いので、ストレスに対して解決しようというより、共感してもらえる状況を作って逃げる、自然消滅させる方が結局は効果的なのではないかと思います。

戦う方法を示されても、ほとんどの人は戦えないのです。戦ってじゃあ仕事辞めてやるというわけには簡単にはいかないのが現実です。

健康を損なう理由のひとつが極度なストレスです。

痩せたいという願望が強すぎるというのもストレスですし、逆に痩せなくてはいけないという強いプレッシャーもストレスです。それが女性の場合は両極端に働きます。

拒食症と過食症のベースにあるもの

ストレスが反発的に拒食症と過食症を引き起こすので、その結果、痩せていく人とリバウンドして体重が増える人が出てきます。

両方ともベースにあるものが実は一緒だったりします。みんな痩せないといけないと思ってしまうことで、一部の人がその逃避行動として食べることで太ってしまう。

そのようなことにならないためには、ストレスから離れる、いかに上手に逃げていけるかが大事です。

ダイエットは我慢だと思っている人は、自ら成功の道を狭めているといえます。

※本稿は、『肥満脳のトリセツ 代謝の専門家が教える科学的ダイエット』（講談社）の一部を再編集したものです。