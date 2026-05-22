【付録】「美容家 神崎恵 厳選 THE 神 BOX」が付いてくる！ 『MAQUIA 7月号』が5月21日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MAQUIA 7月号』（集英社）の「美容家 神崎 恵 厳選 THE 神 BOX」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
集英社から5月21日に発売される『MAQUIA 7月号』（税込1550円）。付録として、「美容家 神崎 恵 厳選 THE 神 BOX」が付いてきます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『MAQUIA 7月号』の「美容家 神崎 恵 厳選 THE 神 BOX」が見逃せない！
集英社から5月21日に発売される『MAQUIA 7月号』（税込1550円）。付録として、「美容家 神崎 恵 厳選 THE 神 BOX」が付いてきます。
美容家・神崎恵さん厳選！人気7ブランドの豪華コスメが集結大好評につき第3弾となる、美容家・神崎恵さん厳選のコスメBOX。CLARINS、ディーアップ、FAS、イヴ・サンローラン、B.A、メイベリン ニューヨーク、シュウ ウエムラといった人気7ブランドの実力派アイテムが一度に試せる豪華なラインナップです。スキンケアからベースメイク、マスカラ、クレンジングまで網羅されており、まさに「神」の名にふさわしい充実の内容となっています。
現品サイズも入った、すぐに使える豪華付録注目は、ディーアップの「パーフェクトエクステンションマスカラ」とメイベリン ニューヨークの「スカイハイ コスミックブラスト 201 月影」が現品サイズで付いてくるところ。さらに、CLARINSの「バスト ビューティー ジェル」8mL、FASの「ザ ブラック デイ クリーム SPF50+・PA++++」8g、シュウ ウエムラの「ブライト クレンジング オイル」15mLなど、ミニサイズでもたっぷり試せる仕様になっています。B.Aのローション・ミルクなど、デパコスの実力派アイテムも一緒に楽しめるのが嬉しいポイントです。
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また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)