【付録】「ハローキティぬいぐるみポーチ」が付いてくる！ 『SPRiNG 2026年7月号』が5月22日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『SPRiNG 2026年7月号』（宝島社）の「ハローキティぬいぐるみポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月22日に発売される『SPRiNG 2026年7月号』（税込1990円）。付録として、「ハローキティぬいぐるみポーチ」が付いてきます。
今回の付録は、“ピンク”に染まったハローキティのぬいぐるみポーチ。ふっくらした質感に癒やされる、見ているだけで気分が上がる仕上がりです。ファッションとして身につけたくなるお洒落で可愛いカラーリングで、バッグチャームとしても活躍してくれます。サイズは幅11.5×高さ10cmと、持ち運びにもちょうどよい大きさです。
コスメやお直しアイテム、イヤホンやカードなど、こまごまとしたものを入れるのにぴったりなポーチ。バッグの中で迷子になりがちな小物もすっきり整理できます。ショッピングやライブなど、お出かけ先でも大活躍間違いなし。可愛さと実用性を兼ね備えた、見逃せない一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『SPRiNG 2026年7月号』の「ハローキティぬいぐるみポーチ」が見逃せない！
宝島社から5月22日に発売される『SPRiNG 2026年7月号』（税込1990円）。付録として、「ハローキティぬいぐるみポーチ」が付いてきます。
“ピンク”に染まったお洒落で可愛いカラーリング
今回の付録は、“ピンク”に染まったハローキティのぬいぐるみポーチ。ふっくらした質感に癒やされる、見ているだけで気分が上がる仕上がりです。ファッションとして身につけたくなるお洒落で可愛いカラーリングで、バッグチャームとしても活躍してくれます。サイズは幅11.5×高さ10cmと、持ち運びにもちょうどよい大きさです。
こまごまとした小物の収納に便利
コスメやお直しアイテム、イヤホンやカードなど、こまごまとしたものを入れるのにぴったりなポーチ。バッグの中で迷子になりがちな小物もすっきり整理できます。ショッピングやライブなど、お出かけ先でも大活躍間違いなし。可愛さと実用性を兼ね備えた、見逃せない一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)