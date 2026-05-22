今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ハローキティぬいぐるみポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『SPRiNG 2026年7月号』（宝島社）の「ハローキティぬいぐるみポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『SPRiNG 2026年7月号』の「ハローキティぬいぐるみポーチ」が見逃せない！


宝島社から5月22日に発売される『SPRiNG 2026年7月号』（税込1990円）。付録として、「ハローキティぬいぐるみポーチ」が付いてきます。

“ピンク”に染まったお洒落で可愛いカラーリング


今回の付録は、“ピンク”に染まったハローキティのぬいぐるみポーチ。ふっくらした質感に癒やされる、見ているだけで気分が上がる仕上がりです。ファッションとして身につけたくなるお洒落で可愛いカラーリングで、バッグチャームとしても活躍してくれます。サイズは幅11.5×高さ10cmと、持ち運びにもちょうどよい大きさです。

こまごまとした小物の収納に便利


コスメやお直しアイテム、イヤホンやカードなど、こまごまとしたものを入れるのにぴったりなポーチ。バッグの中で迷子になりがちな小物もすっきり整理できます。ショッピングやライブなど、お出かけ先でも大活躍間違いなし。可愛さと実用性を兼ね備えた、見逃せない一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)