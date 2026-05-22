初夏の気配とともに、今年も「梅の季節」がやってきます。店頭に青々とした梅が並び始めるこの時期、「そろそろ梅仕事を始めようかな」という人も多いのではないでしょうか。そこで、日本一の梅の産地・和歌山県みなべ町で5代続く梅農家に生まれ、塩と紫蘇だけで作る“昔ながらの梅干し”の製造を行なう山本将志郎さんに梅の魅力や楽しみ方を伺います。前回の「完熟梅」の選別法に続き、今回は「青梅」の選別について詳しく解説していただきます。

「梅ボーイズ」としても活躍！ 山本将志郎さんが教える「梅仕事」のコツは…

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「青梅」の選別と追熟のポイント

そろそろ本番を迎える「梅仕事」に欠かせないのが、「生梅の見分け方」です。

前回の「完熟梅」の選別に引き続き、今回は「青梅」の選び方について紹介します。

どれくらいの傷までなら使っていいのか、ぜひこちらを参考にしてみてください。

＜きれいな梅＞

→もちろんOK！

左はやや黄色く熟しかけ（スーパーで手に入るのはこの熟し加減が多い）。中央と右は収穫したての若い梅。若い梅が手に入ったらぜひカリカリ梅に。

＜浅いすり傷がある＞

→OK！

少し表面がこすれた程度の傷は食感に影響なし。漬けて問題ありません。

＜小さなかさぶたのような傷がある＞

→OK！

カリカリ梅にする場合は、深い傷は食感が良くないので、傷の部分を切り落としてから漬けてください。カリカリ梅以外ならそのままで問題なし。

＜大きなかさぶたのような傷がある＞

→傷をのぞけばOK！

これくらい大きな傷は雑味が出る可能性があるので、傷の部分を切り落として使ってください。

見栄えが良くないので出荷時に目立つものは選別されていることが多いですが、黒い斑点のある梅があります。梅の病気の一種ですが、味にも食感にも影響ありません。



『まいにち梅づくし生活 - 120年続く梅農家が教えたい -』（著：山本 将志郎／ワニブックス）

追熟の手順とポイント

1 平皿やバット、まな板の上にキッチンペーパーや新聞紙を敷き、梅を並べる。

2 直射日光の当たらない風通しの良い場所におく。追熟の進み方が梅によって異なる（早い梅は2〜3日、遅い梅は4〜5日）ので、熟し具合を見ながら追熟が完了したものから仕込み始めるのがおすすめ。

※購入時のビニール袋のまま放置したり、追熟前に梅を洗ってしまうと梅が水を吸い、傷みやすくなるのでNG！

風通しの良い場所で保管し、できるだけすぐ仕込む

風通しの良い場所で保管します。

段ボール箱ならふたを開け、ビニール袋に入っているなら取り出します。

完熟梅はできるだけ当日中に仕込みましょう。

どうしてもすぐに仕込めない場合は、冷凍保存して梅ジャムや梅味噌にすることが可能です。

冷凍梅で梅干しを作ると、干した時に水分が抜けてぺしゃんこに潰れてしまうので注意が必要です。

梅は洗わずに冷凍し、解凍後に水で洗ってください。

ご紹介した「見分け方」を参考に、今年もぜひ、素敵な「梅仕事」を楽しんでください。