辻井くぬえが、2nd EP『汽水域』（読み：きすいいき）を7月15日にリリース。あわせて収録曲「Pulse Wave」のMVが公開された。

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本EPには、すでに配信がスタートしているアップテンポなエレクトロサウンドが印象的な「Pulse Wave」、オルタナティブロックを基調とした「27 Club」、「Last Summer Bye-bye」を新たなサウンドアプローチで再構築した「Last Summer Bye-bye Rework」を含む全6曲を収録。エレクトロ、ロック、ポップスなど幅広いアプローチを取り入れた作品となっている。

CDの予約受付は本日より開始。早期購入者特典としてオリジナルステッカーが付属する。

MVが公開された「Pulse Wave」は、細かく刻まれながらも途切れることなく展開していくビートを軸に、揺れ動く感情の流れを音像として表現した楽曲。MVでは楽曲の展開や感情の変化とシンクロする映像表現が用いられている。

（文＝リアルサウンド編集部）