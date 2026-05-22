ITなど技術分野の人材不足が深刻な中、女性の技術者を増やす取り組みとして、女子中高生が企業を見学し、女性技術者と直接対話することで、理系に進む自信を持ってもらおうというプログラムが行われています。

5月21日には、十文字高校の1年生17人が、港区にあるCARTA HOLDINGSというデジタルマーケティングの企業を訪問し、エンジニアとして働く女性社員と対話しました。

この企業は、スマホやテレビに効果的な広告を出すためのシステムをさまざまなデータをもとに開発しているということで、女性エンジニア3人が仕事の内容ややりがいなどを話しました。

そのうち1人は文学部出身で「システムエンジニアとして働く中で、人にわかりやすく伝える力も必要で、文系出身の力も求められている」などと説明し、さらに子育てと仕事を両立しているとも話しました。

そして、「未来を選択する時に、技術分野への適性があるかどうかでなく、おもしろいと思えばエンジニアを選んでいいと思う。楽しいとモチベーションがアップする。楽しいことを探す旅をやっていきましょう」と呼びかけました。

もう1人のエンジニアは、AIの活用について触れ「AIが何でもできる時代だが、新しいシステムを開発するには、ゼロから1人で考える段階があり、その段階はAIではなく人間が担うべき。ひたすら考えることになるが、それが一番楽しい」と笑顔で語りました。

3人目のエンジニアは「学生時代、音声でAIに指示することに興味があり、大学院で音声の研究をし、それが今の仕事にも関連している。今は自分の知識や思考をもとにAIを育てていて、それがとても楽しい」と述べました。

その後は数人ずつのグループに分かれて、女性エンジニアと直接話す時間も設けられました。

参加した高校1年生は「ITって男性の職業だと思っていたんですけど、みなさん女性で夢が広がりました」などと話していました。

引率の教員は「理系を選択する生徒は以前より増えているが、看護師や薬剤師などを目指すことが多い。社会の変化が激しく、どんな仕事があるのか生徒も大人もわからないので、理系といってもいろいろな仕事がある、と知る機会を増やしていきたい」と話していました。

■女性技術者を増やすには、女性の理系進学者を増やす

この取り組みは公益財団法人・山田進太郎D&I財団が企業などの協力で2024年から行っている「Girls Meet STEM」というプログラムです。

STEMとはScience（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Mathematics（数学）のことです。

財団によりますと、去年は171の企業、大学、研究所などが協力して全国でプログラムを実施。個別に応募した約9000人の女子中高生が技術者の働く現場をリアルで見学したり、オンラインでつながったりした上で、女性技術者と対話も行ったということで、今年も夏休み期間のプログラム参加者を5月21日から募集しています。

「Girls Meet STEM」公式ウェブサイト（https://gms.shinfdn.org/）

財団は、大学の理工学部に進学する女子は毎年8％から10％ずつ増えているが、まだまだ男性に比べて少ないとした上で、「PISAという国際的な学力調査で15歳時点の日本の女子の数学・科学の学力はOECD（＝経済協力開発機構）の中で1位、その他の国を含んでも2位とかなり高い水準だ。また、男子との差も少ない、もしくは差がないとされている。数学や科学の学力が足りないから日本の女子がSTEM分野への進学をしない、ということは言えない。こうした女子の高い能力が最もいかせる分野はSTEM分野だと言えるが、その能力をいかす進路がとられていない」と述べ、個人にとっても、企業や社会にとっても損失だと説明しました。

そして、「周囲にいるエンジニアなどがほとんど男性だとすると、こどもたちは自然と『あの職業は男性がなるものなんだ』と感じてしまう可能性がある、逆に言えば、周囲にSTEM分野で仕事をしている女性がいれば、そういったバイアス（思い込み）は生まれにくいのではないか」「文系、理系の進路を選ぶ前にプログラムに参加してもらい、今後やりたいことを見つけ、より多くの女子に理系に進んでもらえれば」と話しています。

財団の調査では、このプログラムに1回参加すると、参加する前に比べSTEM分野に進学する自信が10点満点で1ポイントあがったということです。

また、プログラムで女子学生に話をする女性技術者について、財団は「特別な人よりも手が届きそうな人、若手などがいい。学生たちに思ったよりも特別なことはないと感じてもらうのが大事。理系分野を好きになってもらうというよりは、自分でもできそうだと思ってもらう、自信を持ってもらうことが必要だ」と述べました。

■女性幹部を増やすと企業収益があがる…多様性が必要

5月21日に行われた財団のイベントには、キャシー松井氏（MPower Partners／元ゴールドマン・サックス証券副会長）が登壇し、女性技術者がなぜ必要かに関連して、男性だけでなく多様な視点が企業にもたらす好影響について次のように述べました。

「アメリカの時価総額が大きい約500社を調べると、女性役員がいない会社に比べ、3人以上いる会社の収益性は5割高かった。管理職のうち女性の割合が高いほど、売り上げ、成長も高かった。もうこれは経済合理性に基づく議論になった」

そして、企業の成長のためにも、性別だけでなく国籍など含めた多様性が必要であり、企業のコア戦略に組み込むことが重要だと強調しました。