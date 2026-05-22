【ワシントン＝阿部真司】米民主党全国委員会は２１日、２０２４年大統領選に関する報告書を公表した。

カマラ・ハリス前副大統領の敗因について、バイデン前政権内で軽視されていたことにあるとの見方を示した。

報告書は、前政権が「ハリス氏を政権内で適切に位置づけなかった」と指摘した。ハリス氏が出馬前、不法移民問題など政権の難題を担当した結果、存在感を示せず、大統領候補としての準備を整えられなかったと分析した。

選挙戦では、ハリス氏が身近な課題よりも人種問題やＬＧＢＴＱ（性的少数者）などを重視し、生活費の高騰に苦しむ有権者の支持を得られなかったと指摘した。

大統領選を巡っては、バイデン前大統領が討論会で精彩を欠いたことが高齢不安に拍車をかけ、撤退に追い込まれた。だが、報告書は、バイデン氏の高齢問題や民主党支持者の分裂を招いたパレスチナ自治区ガザでの戦闘に対する政権の対応には言及していない。

ＣＮＮによると、報告書は、党側が委託したコンサルタントによる聞き取り調査を基に作成した。党全国委員会のケン・マーティン委員長は、内容が不正確だとして公表しない予定だったが、党内の批判を受けて方針転換した。米紙ニューヨーク・タイムズは、記述が不十分で、党内の過去の亀裂を蒸し返す内容だとして、「民主党は再び傷口を広げた」と伝えた。