お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が22日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案に関してコメントした。

エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡は事実上の封鎖が続き、原油や液化天然ガス（LNG）などの価格上昇は電気・ガス料金に本格的に影響し始める見通し。

値上がりする7〜9月の電気・ガス料金の補助の財源として26年度当初予算の予備費から5000億円規模の支出をし、資源価格の高騰による家計の負担の軽減を検討するニュースに、山里は「補助金って助かるんですけども、何かがある度に補助金でっていうこの形でずっとやってると、いつか破綻してくると思うんですよね」と指摘。

そして、「世界で何かが起きた、値段が凄く上がるって時にそれでもちゃんと対応できるぐらい家庭にちゃんと手取りがあればいいって話なので、そもそもの手取りをなんとか家庭に戻すために税の控除の話だったりとか社会保険料とか、本当に世界が危機の時にもっとそこの根本から直していかないと、破綻してっちゃうんじゃないかなって心配ですよね」と自身の考えを話した。