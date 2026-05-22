◆陸上 関東学生対校選手権 第２日（２２日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部１５００メートル決勝が行われ、順大の後田築（４年）が３分４８秒８０で優勝した。４００メートルから飛び出し、大逃げした早大ルーキーの本田桜二郎は３分４９秒３６で２位惜敗だった。

最初の４００メートルは１分１２秒の超スローペースで始まった。その直後、本田が一気にペースを上げて独走。４００メートルから８００メートルを約５６秒、８００メートルから１２００メートルを約５８秒でカバー。残り約２００メートルで中川が逆転。残り１００メートルを切って後田にも逆転されたが、ゴール直前に中川を再逆転し、２位に上がった。本田は大逃げでスタンドを沸かせたが、２位惜敗に天を仰いで悔しがった。

「自分のやりたいレースはできました。大学のカテゴリーでは自分のラストスパートでは勝てないので中盤に抜け出すしかないと思っていましたので。ただ（昨年の日本学生対校選手権１５００メートル優勝の早大先輩の）山口智規さん（現ＳＧＨ）のように勝ちきれなかったので、まだまだ、です」。本田はレースを終えて約３０分後、冷静に振り返った。

本田は早大入学前の３月１４日に福岡市で行われた１マイルロードレースで４分０秒１６の日本記録をマーク。学生陸上界の上半期のビッグイベントでも存在感を発揮した。来週の３０日はＭＤＣ１５００メートル、来月は日本選手権１５００メートルに出場予定。３分４０秒２５が自己ベスト記録の本田は「来週のＭＤＣは３分４０秒切りが目標です。日本選手権は決勝に残り、日本トップレベルを体感することが目標になります」と話した。

昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、同２位の新妻遼己（はるき、兵庫・西脇工）、同３位の本田（鳥取城北）は今春、そろって早大に入学。今大会には本田だけが出場した。

１９９０年には日本人高校生初の５０００メートル１３分台ランナーの武井隆次、３０００メートル障害日本高校記録保持者（当時）の櫛部静二（現城西大監督）、全国高校総体１５００メートル５位の花田勝彦（現早大監督）が早大に入学。１年目から主要区間を担い「早大三羽がらす」と呼ばれた。それから３６年。「令和の早大三羽がらす」として期待されている。

本田は駅伝シーズンについても「今はトラックに集中していますが、夏合宿から走り込んで、学生３大駅伝にはすべて出場したいです」と前向きに話した。２０キロ超となる箱根駅伝に向けても「往路を走りたいですね。かっこいいので」と笑顔を交えて話した。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。

男子のハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は今年から暑熱対策などのために４月に静岡・焼津市で先行開催され、１部は山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）が圧巻の４連覇。２部は創価大の山口翔輝（３年）が優勝した。