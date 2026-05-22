ヤクルトは２２日、育成選手のモンテル外野手と支配下選手登録を結んだと発表した。背番号は「０２４」から「９０」に。年俸は５００万円（推定）。

この日から１軍の練習に合流したモンテルは「１軍の舞台で勝負できるといううれしい気持ちです。レギュラーを取れるくらいまでチームに貢献できれば」と意気込んだ。ヤクルトは並木が左太もも裏肉離れで戦列を離脱し、丸山和は右太もも裏の張りで体調が万全でないなど外野が手薄な状況。５０メートルを５秒台後半で走るスピード、高い身体能力を生かした守備力に定評があるモンテルを支配下登録し、外野の層を厚くする狙いがある。

モンテルは昨オフ、西武から戦力外通告を受けてヤクルトと育成契約を結んだ。キャンプでは１軍だったが、ファーム落ち。課題だった打撃は２８試合で打率２割８分１厘、３打点、６盗塁と上昇傾向にある。「打たないと１軍でもレギュラーを取れないし、そこを重点的にやってきました」と手応え十分。池山監督も「人生でもそうチャンスはないところでまたつかんだ。ようやくスタートラインに立ったので、ここからどうなっていくか期待したい」とうなずいた。

２６日からのセ・パ交流戦で最初の３連戦は古巣の西武が相手。「去年までやっていたので、ここで上がったのも何かの縁。思い切りアグレッシブなプレーをして、ありがとうという感謝の意味も込めて絶対に打ちたいなと思います」。古巣には元気な姿を、新天地ではレギュラー奪取をアピールしていく。

◆日隈モンテル（ひぐま・もんてる）登録名はモンテル。２０００年３月１８日、沖縄県生まれ。２６歳。金光大阪からＯＢＣ高島、琉球ブルーオーシャンズ、四国ＩＬ・徳島を経て２２年育成ドラフト２位で西武入り。２５年５月７日に支配下契約を結ぶも１軍通算１２試合で打率９分１厘。同年オフに戦力外通告を受け、１２月にヤクルトと育成選手契約を結んだ。兄は元ヤクルト投手のジュリアス氏。１８７センチ、８８キロ。右投右打。