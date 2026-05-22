【お得】毎週金曜日は冷凍食品組み合わせ自由で2個購入ごとに50円引き! ファミマル担当者が選ぶ家計を支える冷凍食品「ベストイレブン」は?
ファミリーマートは5月21日、プライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から、同ブランド担当者が選ぶ「家計を支えるベストイレブン」を発表した。
「家計を支えるベストイレブン」発表
○毎週火・金は「カッキーン!生活応援割」
毎週火・金はファミマの「カッキーン!生活応援割」
同社では、2026年3月31日〜2027年2月26日までの期間、生たまご・ハム・納豆などの商品・冷凍食品を対象に「毎週火・金 カッキーン!生活応援割」として定期的なセールを実施している。
これまで金曜日限定で実施していた「おトクな曜日」を拡充し、新たに火曜日を追加。毎週火曜日は生たまご・ハム・納豆などを中心に、日常生活で欠かせない対象商品を約90品とさらに拡大してしている。
また、毎週金曜日はこれまでと同様に、冷凍食品を組み合わせ自由で2個購入ごとに合計金額(税込)から50円引きのセールを継続している。ファミマルKITCHENおよびファミマルKITCHEN PREMIUMのロゴマークがついた冷凍食品全商品が対象となる(フラッペ、氷、冷凍飲料、アイスクリーム類は対象外)。
○家計を支える「冷凍食品ベストイレブン」
ファミマルブランド担当者が「おいしさ」と「家計への優しさ」を兼ね備えた冷凍食品11商品を厳選、発表している。
○NO1:すず鬼監修 スタ満まぜそば
「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば」(321円)
○NO2:もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺
「もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺」(321円)
○NO3:麺屋こころ監修台湾まぜそば
「麺屋こころ監修台湾まぜそば」(321円)
○NO4:香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺
「香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺」(321円)
○NO5:もっちり生地のチーズいももち
「もっちり生地のチーズいももち」(332円)
○NO6:5種具材の旨辛ビビンバ
「5種具材の旨辛ビビンバ」(473円)
○NO7:チン!する温野菜
「1/3日分の野菜が摂れるチン!する温野菜」(235円)
○NO8:岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ
「岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ」(429円)
○NO9:直火で香ばしく炒めたナポリタン
「直火で香ばしく炒めたナポリタン」(298円)
○NO10:レンジで手軽に塩味枝豆
「レンジで手軽に塩味枝豆」(128円)
○NO11:薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ
「【「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井シェフ監修】薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ」(591円)
「家計を支えるベストイレブン」発表
○毎週火・金は「カッキーン!生活応援割」
毎週火・金はファミマの「カッキーン!生活応援割」
同社では、2026年3月31日〜2027年2月26日までの期間、生たまご・ハム・納豆などの商品・冷凍食品を対象に「毎週火・金 カッキーン!生活応援割」として定期的なセールを実施している。
また、毎週金曜日はこれまでと同様に、冷凍食品を組み合わせ自由で2個購入ごとに合計金額(税込)から50円引きのセールを継続している。ファミマルKITCHENおよびファミマルKITCHEN PREMIUMのロゴマークがついた冷凍食品全商品が対象となる(フラッペ、氷、冷凍飲料、アイスクリーム類は対象外)。
○家計を支える「冷凍食品ベストイレブン」
ファミマルブランド担当者が「おいしさ」と「家計への優しさ」を兼ね備えた冷凍食品11商品を厳選、発表している。
○NO1:すず鬼監修 スタ満まぜそば
「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば」(321円)
○NO2:もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺
「もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺」(321円)
○NO3:麺屋こころ監修台湾まぜそば
「麺屋こころ監修台湾まぜそば」(321円)
○NO4:香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺
「香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺」(321円)
○NO5:もっちり生地のチーズいももち
「もっちり生地のチーズいももち」(332円)
○NO6:5種具材の旨辛ビビンバ
「5種具材の旨辛ビビンバ」(473円)
○NO7:チン!する温野菜
「1/3日分の野菜が摂れるチン!する温野菜」(235円)
○NO8:岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ
「岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ」(429円)
○NO9:直火で香ばしく炒めたナポリタン
「直火で香ばしく炒めたナポリタン」(298円)
○NO10:レンジで手軽に塩味枝豆
「レンジで手軽に塩味枝豆」(128円)
○NO11:薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ
「【「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井シェフ監修】薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ」(591円)