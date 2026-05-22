フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開しました。

【写真を見る】【中川安奈】 デニムジャケットコーデでミュージカルを観劇「大好きな妹を誘って」「感動で終始タオルが離せず..」



中川さんは、「ちょっとすずしかったのでヴィンテージのデニムジャケット、Levi's 70505 "E"でお出かけ♥」と、ポニーテール姿で投稿。



「楽しみにしていた劇団四季の『アナと雪の女王』を大好きな妹を誘って観てきました」と報告し、妹とツーショット写真をアップしました。





「姉妹の愛を描いているということもあって、もともと映画でも涙でボロボロになるくらい感情移入していましたが、今回の舞台も感動で終始タオルが離せず...」と綴り、「とても良かった 今度は母と観にこようかな！」と心境を明かしました。



この投稿にファンからは、「デニムジャケット、とてもお似合いですねー」「センスが違う…フロントジップがいいですね」「とっても美しい姉妹さんです、めちゃくちゃ可愛いです」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】