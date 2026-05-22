フィギュアスケートのオリンピック2大会連続メダリストの宇野昌磨（28）と2016年の世界ジュニア女王・本田真凜（24）が22日会見し、アイスダンスで2030年のオリンピック出場を目指すことを報告した。

宇野は「私たちはアイスダンスチームを結成し、競技挑戦することを決意しました。そして2024年10月頃に2人でこの決断をし、今日これまでアイスダンスに真剣に取り組み、今日まで歩んできました」。本田も「今年の秋の大会より選手として競技に出場するために準備を進めています。2人で掲げた目標を達成できるように日々練習を積み重ねていきたいなと思っています」と語った。すでに、”フィギュアスケートの聖地”カナダ・モントリオールでも練習を行ったという。

現役復帰に向けて、声をかけたのは宇野だった。本田は回答まで少し時間を置いたが「自分の中で大きな覚悟が決まったので、一緒に目指したい」と伝えたことを明かした。そのうえで「昌磨くんとだったらこれが実現できるかもしれないし、私自身も足を引っ張らないように必死に覚悟を持ってやっていかなきゃいけない」という思いを抱いたことも吐露した。

宇野は、「本当にすごくまた競技というものをオリンピックというものを強く目指したいっていうその熱量っていうのがすごく感じ自分で感じることができたので、今まだ楽しみです」と3回目のオリンピック出場に意欲を見せた。さらに「2人の目標だからこそ、やっぱり強い思いで叶えたい」という思いがあることも口にした。

今年3月に選手登録をし、今年の秋に行われる国内の予選会から選手として出場、2030年にフランス・アルプス地域 で行われるオリンピック出場を目指す。

「氷上の社交ダンス」と呼ばれるアイスダンス。シングルやペアと違い、毎シーズンごとに決められた既定のリズムで滑る「リズムダンス」と自分たちで決めた曲や衣装で個性を出して滑る「フリーダンス」の2つのプログラムで競われる。また、大きなジャンプは禁止されているほか、演技中2人の距離が近いことが特徴で、2人の息のあった演技が求められる。

2人は2022年に交際していることを公表している。

■宇野昌磨（うの・しょうま）

1997年12月17日生まれ、愛知県出身。トヨタ自動車株式会社所属

オリンピック：2018年平昌 銀メダル、2022年北京 銅メダル

世界選手権：2017年 2位、2018年 2位、2022年 優勝、2023年 優勝

■本田真凜（ほんだ・まりん）

2001年8月21日生まれ、京都府京都市出身。

2歳でスケートを始める。2015年 ジュニアグランプリファイナル3位、2016年 世界ジュニア選手権で優勝、2017年 世界ジュニア選手権2位。

2019年 ネーベルホルン杯5位、2020年 ババリアンオープン2位。