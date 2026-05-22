ハウエット凪音とベネディクト研一郎がイタリアへ…アディダスがユーロキャンプに派遣する2選手を発表

5月22日、アディダス ジャパンは、6月5日から7日にかけてイタリア・トレヴィーゾで開催される『ADIDAS EUROCAMP 2026（アディダス ユーロキャンプ 2026）』へ、日本からハウエット凪音（Boogie’s Basketball U18）とベネディクト研一郎（St.George’s School）の2選手を派遣すると発表した。

アディダスは、世界と戦える日本人バスケットボールプレーヤーの育成を目的としたプロジェクトを継続的に実施しており、その一環として20歳以下の若手選手を対象とした「ADIDAS NATIONS TOKYO U19 SPECIAL CAMP」を開催している。4回目を迎えた今年は全国から26名の有望な選手が参加し、元NBAアシスタントコーチのビル・ベイノ氏らを招へいして世界を意識したトレーニングが行われた。

「ADIDAS NATIONS TOKYO U19 SPECIAL CAMP」に参加したメンバー

同キャンプを経てアディダスユーロキャンプへの参加枠を獲得したハウエットは、「2年前のキャンプでは悔しい思いをしたので、今回は必ず選ばれたいという強い気持ちで臨みました。今の自分がどこまで通用するのか、とても楽しみです。世界トップレベルの選手たちから多くを学び、さらにレベルアップしたいと思っています」と意気込みを語った。

また、ベイノ氏から直接推薦を受けたベネディクトは、「中学3年生の時に初めてユーロキャンプの存在を知り、そこに参加することが自分にとって大きな目標の一つでした。日本を代表して、世界中のトップ選手たちと対戦できることを誇りに思います。このような大きな舞台で、自分のベストを披露できることを楽しみにしています」とコメントしている。

アディダスユーロキャンプは、アメリカ国外で公式に認可された唯一のドラフト前のキャンプ。全世界からエリートプレーヤーが招待され、NBAやヨーロッパのゼネラルマネージャー、スカウト陣が集結する世界最高峰のショーケースとして知られている。過去15年間で150人以上のNBAプレーヤーやユーロリーグの選手を輩出しており、若手選手たちにとって世界への大きなアピールの場となる。

【動画】「ADIDAS NATIONS TOKYO U19 SPECIAL CAMP 2026」の模様