ジェイク・レイマンが3季在籍のシーホース三河を退団…自由交渉選手リストへ

シーホース三河は5月22日、ジェイク・レイマンが「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」をもって退団することを発表した。同日15時にBリーグの自由交渉選手リストへ公示される。

現在32歳のレイマンは、 206センチ95キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。「NBAドラフト2016」でオーランド・マジックから2巡目全体47位を受け、トレードで加入したポートランド・トレイルブレイザーズでデビューを飾った。ミネソタ・ティンバーウルブズでもプレーし、NBA通算243試合に出場した実績を持つ。2023－24シーズンに三河へ加入。今シーズンは59試合に先発出場し、1試合平均15.7得点6.4リバウンド1.9アシスト1.3スティールに3ポイントシュート成功率40.3パーセントを記録した。

レイマンは公式HPで「三河と刈谷は、私と家族にとってこの3シーズン、第二の故郷でした。コート上でも外でも、素晴らしい思い出をたくさん作ることができ、心から感謝しています。この道のりのあらゆる場面で私を支えてくれたコーチ、チームメイト、スタッフの皆さん、本当にありがとうございました。そしてファンの皆さん、いつも温かい応援をいただいたことを決して忘れません。GO SEAHORSES!」とコメントした。

なお、三河は22日時点でライアン・リッチマンヘッドコーチ、元澤誠、シェーファーアヴィ幸樹の退団、須田侑太郎、西田公陽、久保田義章、角野亮伍との契約継続を発表している。