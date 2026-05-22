Ｓｏｌｖｖｙ<7320.T>が続伸している。この日、運営する住宅用太陽光発電システム・蓄電システムに関する「経済効果シミュレーション保証」が、エクソル（東京都港区）に採用され、サービスが提供開始されたと発表しており、好材料視されている。



Ｓｏｌｖｖｙの「経済効果シミュレーション保証」は、太陽光発電システム導入時に算出した発電量シミュレーションと、実際の発電量に一定以上の差異が生じた場合、所定の条件に基づき、その差異に応じた経済的損失相当額を補償するサービス。今回の協業により、エクソルが提供するシミュレーションソフト「ＸＳＯＬ ＮＡＶＩ」で設計された住宅用太陽光発電システム・蓄電システムを対象に、想定年間発電量を保証基準として、実績値との差異に伴う経済的損失を一定条件下で補償する。



出所：MINKABU PRESS