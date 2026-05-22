開催：2026.5.22

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 2 - 1 [ロッキーズ]

MLBの試合が22日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとロッキーズが対戦した。

Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するロッキーズの先発投手はザカリー・アグノズで試合は開始した。

6回裏、2番 コービン・キャロル 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 ARI 1-0 COL

8回表、2番 タイラー・フリーマン カウント0-0から押し出しの死球でロッキーズ得点 ARI 1-1 COL

9回裏、2番 コービン・キャロル 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 2-1 COL

試合は2対1でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのポール・シーウォルドで、ここまで1勝4敗11S。負け投手はロッキーズのフアン・メヒアで、ここまで0勝4敗3S。

ここまでDバックスは26勝23敗で4.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ロッキーズは19勝32敗で12.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-22 13:40:25 更新