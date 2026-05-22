JO1川西拓実、ソロオリジナルEP『Sketch』リリース決定！ジャケットデザインも担当

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JO1の川西拓実が、ソロオリジナルEP『Sketch』を6月24日0時に各種音楽配信サービスにてデジタルリリースすることが決定した。

■川西拓実が個人の楽曲を配信リリースするのは今回が初

メンバーセルフ企画『PLANJ』（読み：プラント）としてリリースされる本EP。

併せて、ジャケット写真、アーティスト写真も公開。ジャケットは川西自身がデザインを担当。アーティスト写真からは、川西の普段のグループ活動とは異なる雰囲気を感じることができる。

なお、EPの1曲目に収録される「今日も満点で満天じゃない」は、5月25日0時に先行配信がスタート。同日19時にはMVも公開される。

川西は、個人の楽曲をこれまでYouTubeやライブで披露していたものの、配信リリースは今回が初。デビュー当初からクリエイティブな制作活動に取り組んできた川西の待望のリリースに、期待が高まる。

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

川西拓実

DIGITAL SINGLE「今日も満点で満天じゃない」

2026.06.24 ON SALE

川西拓実

DIGITAL EP『Sketch』

■関連リンク

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/