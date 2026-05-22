昨年、京都の私立大４校に入学した学生らの保護者を対象にした調査で、下宿生は仕送りから工面できる生活費は１日当たり６５７円しかない実態が、京滋地区私立大学教職員組合連合の調査から分かった。

物価高騰に直面する中、実家を離れて進学した私大生を取り巻く厳しい環境が浮き彫りになっている。（矢沢寛茂）

調査は１９８８年から実施。今回は３８回目で、昨年５〜９月、立命館、同志社、龍谷、京都橘の４校に在籍する学生の保護者４８４７人（うち１年生は２６８８人）から回答を得た。

入学金を含めた初年度の納付金は、文部科学省の調査で１３８万９８３円（金額は平均値）で２３年度から１万５７０２円増えている。こうした負担感について、１年生では「大変重い」が６０％、「重い」が３５・７％に上った。１年生の回答者の５１・５％を占める下宿生でみると、受験料や２５年４〜１２月の仕送りなどを合計して、必要な費用は２８３万２１９５円と自宅から通学する学生より１１９万１８４４円多く、家計収入（９４７万５１４９円）の２９・９％に上った。

今回の調査から、パソコンやタブレット端末の就学時での購入費も尋ね、下宿生で１８万４５７０円あった。

下宿生の１か月の仕送り額を見ると、物入りの４、５月の時期は前年より３６４０円減の７万８７２７円、生活が落ち着いた６月以降の時期は２１０９円減の７万７５６２円。過去最高だった１９９８年（１１万６２２３円）の３分の２程度で、家賃の５万７８３６円を６月以降の仕送りから差し引くと、１万９７２６円となる。１か月を３０日で計算すると、１日平均では６５７円しか残らないことになる。アルバイト収入は、１８３０円増の４万４１０３円だった。

１年生について、奨学金を利用する人の割合は、５０・３％。利用しなかった理由に「返済義務がある」「家計でやりくりする」が共に２８・６％で、将来の負担を警戒する回答が目立った。学資の準備には６９・６％が積み立てを利用し、平均で１６年間、月１万５０６４円を充てていた。

回答者の全体では全額の借り入れが５・５％、一部借り入れが２１・１％で、前年と同水準だった。

吉岡真史執行委員長（立命館大特任教授）は「他の先進国との比較でも、下宿生の生活費はすでに貧困レベルにある。高校授業料が事実上無償化されたが、大学も公的負担の拡大が望まれる」と話している。