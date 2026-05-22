『エミリー、パリへ行く』が最終章へ！ リリー・コリンズ「みんなが愛してくれている要素をすべて詰め込んで届けます」
今年世界配信されるNetflixシリーズ『エミリー、パリへ行く』シーズン6が、本作の“最終シーズン”となることが明かされ、エミリー役のリリー・コリンズからコメント動画が到着。“ラスト”の主な舞台を伝統ファッションと情熱の恋がひしめく街ギリシャとし、製作がスタートする。
【動画】「ちょうど今、撮影中です。これから待ち受ける魔法のような瞬間が楽しみでなりません」 リリー・コリンズのコメント動画
本作は、仕事や恋に奮闘する主人公エミリー（リリー・コリンズ）の姿をキュートでスタイリッシュに描くロマンティック・コメディ。
『プラダを着た悪魔』や『セックス・アンド・ザ・シティ』の衣装を担当してきた“伝説のファッショニスタ”パトリシア・フィールド（シーズン1、2）や、マリリン・フィトゥシが手掛けてきた華やかな衣装、そして、逆境でも前向きなエミリーの姿が共感を集めてきた。
シーズン1の物語はシカゴでマーケティング会社に勤めるエミリーが、あることをキッカケにパリへ赴任するところから始まる。パリで念願のポジションに就き、SNS担当に抜てきされたエミリーは新生活に胸を躍らせるも、フランス語が話せないため上司や同僚からは無礼者扱いされ、パリ流の働き方にも戸惑いを隠せない。しかし、スキルを発揮し熱意を伝えるうち、周りの見方も変わり始める。
一方プライベートでは、愛の街パリで出会った男性たちと恋の炎を燃やす。イケメンシェフのガブリエル、フランス語教室で出会い距離を縮めたビジネスマンのアルフィー、休暇中にスキー場で出会いパリで偶然再会したことで恋仲へ発展したイタリア高級ブランドの御曹司マルチェロ―次々と現れる魅惑的な男性たちに翻弄されながら真実の愛を模索してきた。
そしてシーズン5では、大切なキャリアかマルチェロとの結婚かを天秤にかけ、葛藤の末にパリでの仕事を選んだエミリー。しかし、戻った会社は倒産寸前の危機に陥っていた。前途多難な新生活に不安が募る中、さらに元恋人ガブリエルからのアプローチも重なり、次なる波乱を予感させて前シーズンは幕を閉じた。
最終シーズンでは、ガブリエルのいるギリシャが主な舞台となる様子。製作開始を告げる撮影現場の写真には、ギリシャの地に美しく立つリリー・コリンズの姿が。ハネムーンやプロポーズの地としても人気な“恋人の聖地”でエミリーの恋がますます加速することを予感させる。
リリーはシーズン6について、「エミリー・クーパーとして忘れられない6年間を過ごしてきた私から伝えたいことがあります。それは、シーズン6が私たちの最終章になるということです。シーズン6では、みんながこの作品で愛してくれている要素をすべて詰め込んでお届けします！」と、エミリーのように縦型配信のスタイルでメッセージを告げた。
そして、「ちょうど今、撮影中です。これから待ち受ける魔法のような瞬間が楽しみでなりません。皆さんと一緒にこれまでで最も洗練されたスタイルでファイナルシーズンをお祝いできることも待ちきれないです。本当に感謝しているし、皆さんのことが大好きです！」とも語っている。
これまで数々のトラブルを前にしても、決して諦めずに恋にも仕事にも友情にも全力投球で進み続けてきたエミリー。果たして最終章ではどんな展開がエミリーを待ち受けるのか？
Netflixシリーズ『エミリー、パリへ行く』シーズン6は、Netflixにて本年世界独占配信。
【動画】「ちょうど今、撮影中です。これから待ち受ける魔法のような瞬間が楽しみでなりません」 リリー・コリンズのコメント動画
本作は、仕事や恋に奮闘する主人公エミリー（リリー・コリンズ）の姿をキュートでスタイリッシュに描くロマンティック・コメディ。
シーズン1の物語はシカゴでマーケティング会社に勤めるエミリーが、あることをキッカケにパリへ赴任するところから始まる。パリで念願のポジションに就き、SNS担当に抜てきされたエミリーは新生活に胸を躍らせるも、フランス語が話せないため上司や同僚からは無礼者扱いされ、パリ流の働き方にも戸惑いを隠せない。しかし、スキルを発揮し熱意を伝えるうち、周りの見方も変わり始める。
一方プライベートでは、愛の街パリで出会った男性たちと恋の炎を燃やす。イケメンシェフのガブリエル、フランス語教室で出会い距離を縮めたビジネスマンのアルフィー、休暇中にスキー場で出会いパリで偶然再会したことで恋仲へ発展したイタリア高級ブランドの御曹司マルチェロ―次々と現れる魅惑的な男性たちに翻弄されながら真実の愛を模索してきた。
そしてシーズン5では、大切なキャリアかマルチェロとの結婚かを天秤にかけ、葛藤の末にパリでの仕事を選んだエミリー。しかし、戻った会社は倒産寸前の危機に陥っていた。前途多難な新生活に不安が募る中、さらに元恋人ガブリエルからのアプローチも重なり、次なる波乱を予感させて前シーズンは幕を閉じた。
最終シーズンでは、ガブリエルのいるギリシャが主な舞台となる様子。製作開始を告げる撮影現場の写真には、ギリシャの地に美しく立つリリー・コリンズの姿が。ハネムーンやプロポーズの地としても人気な“恋人の聖地”でエミリーの恋がますます加速することを予感させる。
リリーはシーズン6について、「エミリー・クーパーとして忘れられない6年間を過ごしてきた私から伝えたいことがあります。それは、シーズン6が私たちの最終章になるということです。シーズン6では、みんながこの作品で愛してくれている要素をすべて詰め込んでお届けします！」と、エミリーのように縦型配信のスタイルでメッセージを告げた。
そして、「ちょうど今、撮影中です。これから待ち受ける魔法のような瞬間が楽しみでなりません。皆さんと一緒にこれまでで最も洗練されたスタイルでファイナルシーズンをお祝いできることも待ちきれないです。本当に感謝しているし、皆さんのことが大好きです！」とも語っている。
これまで数々のトラブルを前にしても、決して諦めずに恋にも仕事にも友情にも全力投球で進み続けてきたエミリー。果たして最終章ではどんな展開がエミリーを待ち受けるのか？
Netflixシリーズ『エミリー、パリへ行く』シーズン6は、Netflixにて本年世界独占配信。