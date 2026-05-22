フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で記者会見を開き、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。

本田さんは「２０２４年１０月頃に２人でこの決断をし、アイスダンスに真剣に取り組み、今日まで歩んできました」と語った。

挑戦のきっかけについて、宇野さんは「僕から本田真凜さんに五輪を目指して一緒にアイスダンスをとお声をかけさせていただいた」と説明。「２人とも引退してそんなにすごい時間がたっていたわけではないんですけど、いろんなことを経験した上でいろんな考えがある中、いろいろ相談して、２人で決断しました」と明かした。

本田さんは「シングルでやりきったことは重々分かっていたので、何の五輪なのかな？と疑問があった」と最初は戸惑ったというが、覚悟を決めて「一緒に目指したい」と伝えたと明かした。

そして「昌磨くんとだったらこれが実現できるかもしれないし、私自身も足をひっぱらないように、必死で覚悟をもってやっていかなきゃな、という気持ちでした」と決意を語った。

◇宇野 昌磨（うの・しょうま）１９９７年１２月１７日、名古屋市生まれ。２８歳。５歳の時、浅田真央さんに声をかけられ競技を開始。２０１６年４月に国際スケート連盟公認大会で史上初めて４回転フリップ成功。五輪は１８年平昌五輪銀メダル、２２年北京五輪は団体銀メダル、個人銅メダル。２２、２３年世界選手権連覇。全日本は６度優勝（１６〜１９、２２、２３年）。１５８センチ。

◇本田 真凜（ほんだ・まりん）２００１年８月２１日、京都市生まれ。２４歳。明大４年。２歳で競技を始める。５人きょうだいの次女で兄・太一、女優の妹・望結、紗来もフィギュアスケーターとして活躍。世界ジュニア選手権で１６年大会優勝、１７年大会２位。１７年にシニア転向し、同年のＵＳインターナショナルクラシックで優勝。２２年９月に男子の宇野昌磨がＳＮＳで「良いお付き合いをさせて頂いております」と真凜との交際公表。１６３センチ。