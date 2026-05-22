インスタグラムで公開

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、20日（日本時間21日）の敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。球団専属カメラマンは先頭打者アーチの直後、背後から激写した写真を公開。幻想的な1枚にファンの視線が釘付けとなった。

打球の行方を見つめる背中が、神々しく浮かび上がった。

逆光の中で完全にシルエットとなった大谷。背番号「17」と「OHTANI」の文字が薄く浮かび上がる中、バットを振り抜いたフォロースルーの姿勢のまま、静かに上空を見上げている。背景には観客席がボケて広がり、まるで映画のワンシーンかのようなドラマチックで美しい光景が切り取られていた。

球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が、日本深夜にインスタグラムで実際の写真を公開。「『ワン・ナッシング！』街で唯一のショー…。ペトコパークでのパドレス戦で、ショウヘイ・オオタニが初球を先頭打者本塁打にした」と綴った投稿に、日米ファンから反響が続々と寄せられた。

「今までで一番好き！」

「これは素晴らしい」

「この写真最高！」

「ワンダフルな写真だね」

「クールだ」

「美しい」

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者のXによると、大谷が投手を務めた試合での先頭打者アーチは、昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦以来、自身2度目でメジャー史上2本目となった。



（THE ANSWER編集部）