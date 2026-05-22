どれも美味しそぉぉぉ♡（幸）【スタバ】コーヒーのお供にしたい！「スイーツ」

【スターバックス】に立ち寄ると、ついつい目に入ってしまうのがレジ横のショーケース。定番のフードから季節に合わせた限定フードまで、注文したいドリンクに合わせて、その時の気分にぴったりなフードを選べるところもスタバの魅力。「どれにしようかいつも迷う……」という人も多いのでは。そこで今回は、コーヒーのお供におすすめしたい「スイーツ」をまとめました。

今年も帰ってきた甘酸っぱいフルーツのスコーン

ブルーベリーの甘酸っぱい果肉が爽やかな「ブルーベリースコーン」が、今年も登場。昨年は、カップ入りのミニサイズで、一部店舗限定で販売されていましたが、今回は食べ応えがありそうなゴロっとした大きさで登場。店内で食べるときは、ぜひ「ホイップ追加」と「はちみつ追加」のカスタムを試してみてください。

新しい形 & 価格になってリニューアル

定番スイーツの「チョコレートチャンクスコーン」は、2025年の年末に形状が変わってリニューアル。スタバのスコーンといえば、三角形が定番でしたが、今回のリニューアルで三角形から丸い形に変わりました。また、サイズも少し小ぶりになって、ドリンクと一緒に軽めのおやつとして楽しめる大きさになっています。価格も手に取りやすくなり、これまで以上に食べる機会が増えそうです。

今年のあんバタはスコーンサンドで

かつてSNSで話題になった「あんバターサンド」は、今年はスコーンサンドで登場しました。小ぶりで厚みのあるスコーンに、厚めにカットされたバターとあんがサンドされ、コロンとした可愛らしい形状です。あんバターならではの甘じょっぱさ、さっくりとしたスコーンは、見た目以上に食べ応えを感じられそうです。

夏にぴったりな爽やかケーキ

「ブルーベリーレアチーズケーキ」は、初夏にぴったりな爽やかなケーキで、コーヒーのお供におすすめ。土台となるガレット生地の上に重ねた、レアチーズとブルーベリー果肉のコントラストが見た目にも爽やかです。表面にはブルーベリー果肉をたっぷりとトッピングしているため、果肉のフルーティーさ、甘酸っぱさをダイレクトに感じられるはず。

スターバックスのスイーツは、どれか1つを選ぶのも悩んでしまうほど、魅力的なメニューばかり。ぜひお気に入りのコーヒーとスイーツで、至福のひとときを過ごしてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる