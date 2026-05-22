◆陸上 関東学生対校選手権 第２日（２２日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子２部１５００メートル決勝が行われ、立大の青木龍翔（４年）が３分５６秒８０で３連覇を果たした。レースはスローペースで進み、残り１周で青学大の榲山一颯（すぎやま・いぶき、２年）がスパート。青木は余裕を持って対応し、残り２００メートルで先頭に立ち、勝ちきった。残り４００メートルを約５５秒で走った青木は「風も強かったので、勝負に徹しました。３連覇というプレッシャーはありました」とホッとした表情で話した。

今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で立大は２０位。ミドル系の種目を得意とする青木は「自分がチームに何もできないという悔しさがあった」と当時を振り返る。高林祐介監督に素直な気持ちを相談し、今年は夏合宿からチームに合流して練習を共にしていく予定になった。６月の日本選手権（名古屋）までは１５００メートルに集中し、「夏合宿は一緒に練習して自分もハーフを目指したい。スピードの余裕感は他の人よりも持っているものがあると思う。スピードを生かしたい」と話した。

高林監督も「ポテンシャルがあると思う。チームにとっても、専門外の選手が頑張ろうとしているって刺激になると思いますし、良い効果がでくれれば」と期待した。

まずは１０月１７日に行われる予選会を、確実に勝ち抜くことがチームとしての第一目標。「予選会は暑さもありますが、自分は暑さは（体が）動く感じがして結構好き。まずはチームに貢献したい」と青木。立大に、さらなる勢いを与える救世主となるか。