ルートインＢＣリーグの神奈川フューチャードリームスは２２日、神奈川・藤沢市内で記者会見を行い、元西武・平井克典投手（３４）の入団を発表した。

愛知県出身の平井は飛龍（静岡）、愛産大を経て、ホンダ鈴鹿から１６年ドラフト５位で西武に入団。１７年にはアジアプロ野球チャンピオンシップ日本代表の一員として、チームを優勝に導いた。

独特な軌道を描くスライダーを武器に、１９年にはパ・リーグのシーズン最多登板記録であり、ＮＰＢ歴代２位の８１試合に登板。所沢のファンからは「神様、仏様、平井様」と呼ばれ、リーグ優勝に大きく貢献した。

ＮＰＢでは通算３５０試合に登板し、２９勝２５敗１０４ホールド、防御率３・３９。２０２５年限りで西武を退団後は、メキシカンリーグのラグナ・ユニオン・コットンファーマーズで今シーズンの途中までプレーしていた。

西武時代のチームメートでもある高木勇人投手兼任コーチとともに会見に臨んだ平井は「チームの勝利のために全力で貢献できるように頑張ります。まだまだ若々しく走り回ります！」とコメント。新天地での活躍に注目が集まる。