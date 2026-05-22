タレントの柳原可奈子が「#子どもごはん」として料理の写真を公開した。出来映えに「すごい!!ご馳走ですね かな子ママさん、素晴らしい」などと称賛の声が届いている。



【写真】めちゃめちゃおいしそうな料理の数々「全種類食べたい」

柳原は「今夜は大好きな小堀紀代美さん @likelikekitchen のレシピ」として、料理家・小堀紀代美氏のレシピから作ったことを記し、「【ブロッコリーとひよこ豆のメンチカツ】 生のブロッコリーを1株分たっぷり刻んで、ひよこ豆の水煮、玉ねぎ、合挽肉と合わせて塩コショウして揚げ焼き これが最高に美味しいんだ～!!ジータとノンナが夕飯食べに来てくれたのでモリモリ作りました #子どもごはん」と投稿。ジータとノンナは自身の両親のことで一緒に食事をしたことを明かした。



見るからにおいしそうな料理の写真にコメントは7000件を超えて寄せられ、「手間ひまかけて美味しいご飯 好き嫌いなく食べれる工夫をされてていつもすごいなぁと思っています バランスのとれた食事は娘ちゃん達の元気の素ですね」「このメンチカツ栄養もバッチリで素晴らしい 相変わらずお料理上手ですね」「美味しそう 居酒屋の大皿に盛り付けしてある料理みたい 全種類食べたーい」などと大きな反響を呼んでいる。



柳原は2児のママ。2019年に出産した長女が生まれつき脳性まひであることを公表しており、次女は22年に誕生している。



（よろず～ニュース編集部）