「プリティーシリーズ」最新作『おねがいアイプリ』のアミューズメントゲーム『おねがいアイプリ ２だん』が、2026年6月4日より順次スタート！

サンリオキャラクターズとのコラボが楽しめるほか、「おりびあ」が初登場し、「ぐみ」のデュオコーデ・デュオ曲で遊べます☆

タカラトミーアーツ『おねがいアイプリ ２だん』企画まとめ

タカラトミーアーツが、2026年4月からスタートしたテレビアニメ『おねがいアイプリ』の放送に合わせて、『おねがいアイプリ』と『アイプリバース』、2つのアミューズメントゲームを同時展開中。

ゲーム『おねがいアイプリ』は、「アイプリカード」をフラットパネルの上に配置して画面に合わせて動かすことで、直感的にリズムゲームができるライブ体験ゲームです。

大きな横型のモニターでは、アニメで放送されるライブと同じダンスや演出のライブを楽しむことができ、コーデ（衣装）が光り出す最高体験「バズリウムチェンジ」の成功を目指して、憧れのアニメキャラクターになりきって遊ぶことができます。

2026年6月4日より始まる『おねがいアイプリ ２だん』では、サンリオキャラクターズとのコラボがスタート！

さらに「おりびあ」がゲームに初登場し、「ぐみ」とのデュオコーデ・デュオ曲でプレイできるようになります。

「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションが決定！

大人気の「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションが『おねがいアイプリ』でも決定。

“パティシエール”がテーマのイラストとなっており、サンリオキャラクター達とそれぞれお菓子作りをしているポップでかわいらしい姿が描かれています。

ラインナップは全4種類で、「いのり（おねがいパティシエール ハローキティ）」、「あおい（おねがいパティシエール シナモロール）」、

「ぐみ（おねがいパティシエール けろけろけろっぴ）」、「おりびあ（おねがいパティシエール ポムポムプリン）」です。

さらにこのコラボアイプリカードで遊ぶと、『サンリオ』と『おねがいアイプリ』で共同製作したコラボ楽曲「なかよしParty!」をライブで楽しむことができます。

さらに『おねがいアイプリ』２だん期間中は、「いのり」「あおい」に加えて「ハローキティ」も一緒に歌唱するスペシャルバージョンが登場します。

※「２だん」期間終了後は通常歌唱バージョンとなります

© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. L670578

「サンリオキャラクターズ」コラボアイプリカードのスペシャルバージョンを店頭でプレゼント

「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションを記念して、店頭でもスペシャルデザインのコラボアイプリカードのプレゼントを実施！

デザインは「おりびあ」と「いのり」の2種類で、「おりびあ」は2026年6月6日（土）から、「いのり」は2026年7月4日（土）からのプレゼントを予定しています。

© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. L670578

新キャラクター「おりびあ」のバズリウムコーデのアイプリカードが登場！

「２だん」では、ゲーム初登場となる「おりびあ」のバズリウムコーデ「ゆうきのフラワーバズリウム」がラインナップ。

併せて「１だん」でも登場した「ぐみ」の「ゆうじょうスイーツバズリウム」のカードがデュオ曲で遊べるようになって登場。

カードのイラストも新ポーズのデザインとなっており、「おりびあ」と共に「つばさ」がついたバズリウムコーデのキラキラ箔押し仕様のスペシャルなアイプリカードでライブを楽しめます。

「ぐみ」と「おりびあ」、「あおい」と「ぐみ」のデュオコーデのアイプリカード・デュオ曲が登場！

「２だん」では、「ぐみ」と「おりびあ」の「シールぺったんチア」、

「あおい」と「ぐみ」の「ビリーブマーチ」のデュオコーデカードが登場。

ゲーム機にそれぞれのデュオ曲対象のアイプリカードを使うと2人でライブができるデュオバージョンの楽曲「フレフレベストフレンズ」や、

「夢色ビリーバー」でライブをすることができます。

ゲーム『おねがいアイプリ』

プラットフォーム：アミューズメントゲーム機

ジャンル：新感覚ライブ体験ゲーム

プレイ料金：1プレイ100円（税込）〜（カード1枚〜配出）

稼動時期：2026年4月2日（木）より稼動開始

©T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

同時展開中：ゲーム『アイプリバース』

タイトル：『アイプリバース おねがい1だん』

プラットフォーム：アミューズメントゲーム機

ジャンル：キャラクター育成カードゲーム

プレイ料金：100円（税込）でゲームスタート・追加100円（税込）ごとにカード1枚配出

稼動時期：2026年4月2日（木）より稼動開始

©T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

© Ｔ−ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＰＳプロジェクト

アニメ『おねがいアイプリ』番組詳細

タイトル：『おねがいアイプリ』

放送：2026年4月5日（日）朝9時30分 テレ東系列６局ネットにて放送スタート

原作：タカラトミーアーツ・シンソフィア

監督：藤咲淳一・松永昌弘

チーフディレクター：Nam Sung Min、Jeon Byung Cheol、Oh Sun Kyung、Choi Kyung Won、Kim Seong Hyeon、Chun Doo Hwan、Kwak Soo Hyun、So Ho Sung

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクター原案：梨本裕美（シンソフィア）

キャラクターデザイン：仁井学

CGディレクター：柳川智

音楽：森いづみ（bransic)

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：OLM・DONGWOO A & E

キャスト：好実いのり：小川華果／夢宮あおい：叶矢りか ほか

番組HP：https://aipri.jp/anime/

©T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

「おりびあ」の追加やサンリオコラボなど、お楽しみ盛りだくさん！

アミューズメントゲーム『おねがいアイプリ』の『おねがいアイプリ ２だん』は、2026年6月4日（木）よりスタートです。

※掲載している写真・画像は開発中のため、実際の商品・画面とは多少異なる場合があります

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