ディズニーストアが、梅雨の時期にぴったりなレイングッズや紫陽花をモチーフにしたぬいぐるみなどが登場する新コレクションを発売。

ディズニーキャラクターに囲まれて雨の日も気分が弾む「RAINY DAY」が展開されます☆

ディズニーストア「RAINY DAY」

発売日：2026年5月26日（火）より順次

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、梅雨の時期を明るく彩る新コレクション「RAINY DAY」が登場。

ディズニーキャラクターをデザインした長傘をはじめ、おそろいのデザインがキュートなキッズ用長傘とレインコートなど、これからの季節に欠かせないレイングッズが揃います。

コレクションには、開くと一面にディズニーの世界観が広がり、雨の日のおでかけ気分を盛り上げる長傘がラインナップ。

長傘には「ミッキー＆フレンズ」をはじめ、『塔の上のラプンツェル』の作中シーンや、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「ジャック・スケリントン」のデザインが展開されます。

外側はシーンを選ばないシンプルさで、日常使いにおすすめです。

そのほか、カラフルな総柄デザインが鮮やかな『リメンバー・ミー』のビニール傘もラインナップ。

さらに、雨の日の通園・通学やおでかけにぴったりのキッズ用レイングッズも登場します。

「エルサ」「ラプンツェル」「ライトニング・マックィーン」をデザインした傘とレインコートが揃います。

リフレクタープリントや透明窓など、安全面にも配慮したつくりがポイントです☆

ミッキー＆フレンズ 長傘 ジャンプ式 RAINY DAY

価格：3,500円 (税込)

サイズ：全長 約89cm／親骨 約長さ60cm

「ミッキー＆フレンズ」がデザインされたジャンプ傘。

傘を開くと、内側には「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「チップ」「デール」「デイジー」「グーフィー」「ドナルドダック」「プルート」が描かれています。

にっこりスマイルのキャラクターを見ているだけで、雨の日も素敵な気分になれそう☆

ラプンツェル＆フリン・ライダー 長傘 ジャンプ式 RAINY DAY

価格：3,500円 (税込)

サイズ：全長 約89cm／親骨 約長さ60cm

『塔の上のラプンツェル』に登場するディズニープリンセス「ラプンツェル」と、「フリン・ライダー」をデザインしたジャンプ傘。

内側にはカヌーに乗った「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」、幻想的に光るたくさんのランタンなど、ロマンティックな作中シーンのアートが広がります。

外からはベーシックな傘に見えるのでオンオフ問わず使いやすく、いろんなファッションに合わせやすいです。

ジャック・スケリントン 長傘 ジャンプ式 RAINY DAY

価格：3,500円 (税込)

サイズ：全長 約89cm／親骨 約長さ60cm

『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の主人公「ジャック・スケリントン」をデザインしたジャンプ傘。

傘を開くと、内側に稲妻を背景に大きく描かれた「ジャック・スケリントン」、不気味に笑う「ウギー・ブギー」など、作品ならではの雰囲気満点なアートが広がります。

ジャンプ式なので使い勝手も抜群で、骨部分にはグラスファイバーが使用されているため軽量です。

リメンバー・ミー 長傘 ビニール RAINY DAY

価格：1,500円 (税込)

サイズ：全長 約89cm／親骨 約長さ60cm

『リメンバー・ミー』から、雨の日もおしゃれに過ごせるビニール傘が登場。

「ミゲル」「ヘクター」「ママ・イメルダ」「エルネスト・デラクルス」のほか、音符やろうそく、花々など色鮮やかなモチーフがリズミカルに描かれています。

カラフルな色彩と音楽にあふれる“死者の国”の世界観が感じられるデザインはファン必見です。

【キッズ用】エルサ キッズ用長傘 リフレクター ドレスアップ RAINY DAY

価格：2,400円 (税込)

サイズ：全長 約68cm／親骨 約長さ50cm

「アナと雪の女王」に登場する「エルサ」をデザインした、たくさんの雪の結晶が散りばめられたキッズ用長傘。

ふちには「エルサ」と、「エルサ」をイメージしたチェアのイラストが並んでいます。

透明窓のポイントになっている雪の結晶モチーフのプリントは、光が当たると反射するリフレクタープリントで暗い道でも安心です。

【キッズ用】ラプンツェル キッズ用長傘 リフレクター ドレスアップ RAINY DAY

価格：2,400円 (税込)

サイズ：全長 約68cm／親骨 約長さ50cm

薄い紫色を基調にした、たくさんのお花が散りばめられた「ラプンツェル」をデザインしたキッズ用長傘。

ふちには「ラプンツェル」と、「ラプンツェル」をイメージしたチェアのイラストが並んでいます。

透明窓のポイントになっている王国の紋章モチーフのプリントは、光が当たると反射するリフレクタープリント仕様です。

【キッズ用】ライトニング・マックィーン キッズ用長傘 リフレクター RAINY DAY

価格：2,400円 (税込)

サイズ：全長 約68cm／親骨 約長さ50cm

横から見たキャラクターやロゴ、ステッカー風イラストをプリントした、「カーズ」シリーズの主人公「ライトニング・マックィーン」デザインのキッズ用長傘。

キャラクターの背景になっているチェッカーフラッグ柄がポイントです。

透明窓のポイントになっているラスティーズモチーフのプリントが、リフレクター仕様になっています。

【キッズ用】エルサ キッズ用レインコート リフレクター バッグ入り ドレスアップ RAINY DAY

価格：3,500円 (税込)

サイズ：胸囲 約53〜59cm

身長 約105〜115cm

レインコート肩幅 約29cm／袖丈 約41cm／身丈 約62cm

バッグ 約縦26.5×横23×厚み2cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約12cm

ランドセルやバックパックを背負ったままでも着られるキッズ用レインコートの「エルサ」デザイン。

キャラクターとともにドレスやハンドミラー、雪の結晶モチーフなどを描いたかわいい総柄プリントになっています。

ギャザーたっぷりの裾が華やかでおしゃれなポイントで、お揃いのバッグ付きで携帯にも便利です。

【キッズ用】ラプンツェル キッズ用レインコート リフレクター バッグ入り ドレスアップ RAINY DAY

価格：3,500円 (税込)

サイズ：胸囲 約53〜59cm

身長 約105〜115cm

レインコート肩幅 約29cm／袖丈 約41cm／身丈 約62cm

バッグ 約縦26.5×横23×厚み2cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約12cm

「ラプンツェル」デザインのキッズ用レインコートは、キャラクターとともにドレスやアクセサリー、お花などを描いたかわいい総柄プリント。

ギャザーたっぷりの裾が華やかでおしゃれなポイントです。

背中側のスナップボタンを外すとマチ部分が広がるので、バッグの上からでも着用できます。

【キッズ用】ライトニング・マックィーン キッズ用レインコート リフレクター バッグ入り RAINY DAY

価格：4,200円 (税込)

サイズ：胸囲 約53〜59cm

身長 約105〜115cm

レインコート肩幅 約34cm／袖丈 約38cm／身丈 約64cm

バッグ 約縦27.5×横22.5×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約12cm

「ライトニング・マックィーン」をデザインした、キャラクターのボディをイメージした赤色のレインコート。

ステッカー風のプリントやポケットのチェッカーフラッグ柄がアクセントになっています。

フードの顔まわり部分は透明窓になっているので、お子様の視界がクリアになるほか、背中にはリフレクター付きで、暗い道でも安心です。

くまのプーさん／スティッチ「ENJOY RAIN」シリーズ

紫陽花をモチーフにしたレインウェア姿がキュートな「くまのプーさん」と「スティッチ」のぬいぐるみ、ぬいぐるみキーチェーンが登場。

「くまのプーさん」の帽子から顔をのぞかせるカエルや、「スティッチ」が被るカエルモチーフのフードなど、梅雨の時期ならではのグッズになっています。

雨上がりのしずくをイメージしたパーツやチャームなど細部までこだわったデザインにも注目です☆

プーさん ぬいぐるみ ENJOY RAIN

価格：4,200円 (税込)

サイズ：約高さ29×幅25×奥行き18cm

紫陽花モチーフのレインウェアを着た「くまのプーさん」のぬいぐるみ。

レインケープは首元の紫陽花飾りがとってもキュート☆

濡れたように艶やかにきらめくピンク色を差したおしゃれなデザインです。

スティッチ ぬいぐるみ ENJOY RAIN

価格：4,200円 (税込)

サイズ：約高さ22×幅20×奥行き17cm

レインケープにあしらわれた首元の紫陽花飾りがキュートな、紫陽花モチーフのレインウェアを着た「スティッチ」のぬいぐるみ。

濡れたように艶やかにきらめく淡い緑色を差したおしゃれなデザインです。

丸い目が愛らしいカエルモチーフのフードを合わせて、元気いっぱいの「スティッチ」にぴったりのユニークなコーディネートになっています。

プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ENJOY RAIN

価格：3,000円 (税込)

サイズ：全長 約27cm

キャラクター 約高さ18×幅12.5×奥行き8.5cm

フワフワかわいらしい紫陽花の花を持った「くまのプーさん」のぬいぐるみキーホルダー。

半透明のケープの下にはピンク色のTシャツが透けて見え、ハットとブーツも色を合わせてかわいいピンク色コーディネートに。

ハットからひょっこり顔をのぞかせるカエルにも注目です。

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ENJOY RAIN

価格：3,000円 (税込)

サイズ：全長 約24.5cm

キャラクター 約高さ14.5×幅15×奥行き12.5cm

しずく形のクリアチャームに、ハッピーな気分を届けてくれる素敵なメッセージが入った「スティッチ」のぬいぐるみキーホルダー。

レインケープは濡れたように艶やかにきらめく淡い緑色を差したおしゃれなデザインになっています。

フードは着脱できるため、脱がせてあげてもかわいいです。

ディズニーキャラクターに囲まれて雨の日も気分が弾む新コレクション。

ディズニーストアにて2026年5月26日より順次販売される「RAINY DAY」と、ぬいぐるみコレクション「ENJOY RAIN」の紹介でした☆

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© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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