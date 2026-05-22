NHK「おかあさんといっしょ」で初代体操のお姉さんを務めた秋元杏月（29）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。オーディション秘話を明かした。

小学3年生から高校3年生まで新体操に打ち込み、全国大会1位の成績も収めたという秋元。その後は宝塚ファンの友人に影響され、受験も考えたが年齢制限で断念。「人に元気を届ける仕事がしたい」とテーマ―パークのダンサーのオーディションを受ける中、新体操時代の恩師から「体操のお姉さんの話」が持ち込まれたという。

踊りや体操を披露したNHKでの面接では、「絶対受からないだろうな」と手応えはなかったが、「凄く終わったあと楽しかった」と回想。「受からなくても、この番組を見続けようと思って帰ったら、しばらくしたら“合格”って」と振り返った。

しかし面接官から「普段何を食べてますか？」と聞かれた際、他の受験者が「バランス良くお野菜を」と返す中、自身は「アルバイト先のまかないを3食」と答えてしまったことを明かすと、話を聞いていた一同は爆笑。秋元は「やっちまった〜」と当時を思い返し苦笑いしていた。