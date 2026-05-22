タレントの北斗晶（58）が、夫・佐々木健介（59）、2歳の初孫・寿々ちゃんとの3ショットを公開。「大きく成長しましたね」「寿々ちゃん、おばあちゃん似ですね」など、反響が寄せられている。

【映像】北斗晶、「おばあちゃん似」と話題の初孫の顔出しショット

2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と、元女子プロレスラーの凛（33）との間に誕生した寿々ちゃん。

北斗はこれまでにも、Instagramで、健介に絵本を読んでもらっている顔出しショットや、健之介さんのために四葉のクローバーを探す姿など、寿々ちゃんとの日常をアップしてきた。すると、「凛ちゃんそっくり！可愛いですね」「ばあちゃんの愛情がたっぷりと伝わる写真」などとコメントが寄せられ、話題になっていた。

2歳初孫＆夫・佐々木健介との3ショット公開

2026年5月20日の更新では、北斗、健介、寿々ちゃんが写る3ショットを公開している。「ある日の孫とじーちゃんとばーちゃん…ピースがどうしても、指3本になっちゃうすーちゃん 8月にはちょうど3歳になるからいいか」とつづっている。

この投稿にファンからは、「はぁ、尊い」「すーちゃん大きくなりましたね」「絵に描いた様な幸せ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）