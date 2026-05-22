「足先までロイヤル」宮舘涼太、カンヌでの赤ジャケットファッションを披露！ 「完璧すぎるコーディネート」
Snow Manの宮舘涼太さんは5月21日、自身のInstagramを更新。スタイリッシュなコーディネートを披露し、ファンから歓喜の声が寄せられました。
【写真】宮舘涼太のカンヌコーデ
コメントでは「完璧すぎるコーディネート」「いつでも足先までロイヤル流石すぎます」「家の中で叫びそうになりました」「カンヌでも宮舘ワールド全開で好きすぎます」「やっぱり赤がよくお似合いです」「素敵なジャケットはフランスで新調されたのかな？」「さらりとCELINEの新作バックをお持ちでらっしゃるところがお洒落すぎです」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】宮舘涼太のカンヌコーデ
「カンヌでも宮舘ワールド全開で好きすぎます」宮舘さんは「カンヌ」とつづり、3枚の写真を投稿。Snow Manでのメンバーカラーである赤のジャケットにストライプ柄のシャツとネクタイ、デニムパンツを合わせたスタイリッシュな装いで、バッグを手に持ちながら階段にたたずむソロショットです。サングラスをかけた表情も格好良く、華やかな雰囲気をまとっています。
カンヌ国際映画祭フォトコールでは「必死にターンしました（笑）」映画『黒牢城』の出演者としてカンヌ国際映画祭に出席した際、フォトコールで披露した華麗なターンが話題になった宮舘さん。19日、『黒牢城』公式X（旧Twitter）が投稿した出演者のコメントの中で、宮舘さんは「日本の魂を見せつけるかのごとく、必死にターンをしました（笑）」と語っています。気になる人はチェックしてみてくださいね。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)