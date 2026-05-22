「待ってたよ！！！」ヤクルト・モンテルの支配下契約に期待の声集まる「マジでチャンスだから頑張れ」高い身体能力を生かせるか
モンテルが支配下契約を掴んだ(C)産経新聞社
ヤクルトは5月22日、モンテル外野手と支配下選手契約を結んだことを発表した。背番号は「90」に決定した。
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モンテルは球団を通じて「ここがゴールではなく、やっとスタートラインに立てたという気持ちです。支配下契約に満足せず、一軍の舞台でチームの勝利に貢献できる選手を目指して頑張ります」とコメントしている。
モンテルの支配下登録にSNS上のファンからは「モンテル支配下きたー！ 並木が抜けたところ頑張って欲しい！」「モンテル待ってたよ！！！」「モンテル身体能力で外野活性化しそう」「モンテルがんばれー！」「モンテル頼むぞ！！」「マジでチャンスだから頑張れ」「舞い降りたチャンスしっかり掴んでくれよな」と、喜びと期待の声であふれた。
ヤクルトの外野陣は、丸山和郁が21日の巨人戦（神宮）で「右ハムストリングスの張り」で途中交代。俊足の並木秀尊も「左ハムストリングスの肉離れ」で17日に出場選手登録を抹消されている。
昨オフ、西武から戦力外通告を受けてヤクルトと育成契約を結んだ26歳は、ファームリーグでは28試合に出場して打率.280をマークしていた。高い身体能力を生かし、外野のレギュラーを掴めるか注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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