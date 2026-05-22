「待ってたよ！！！」ヤクルト・モンテルの支配下契約に期待の声集まる「マジでチャンスだから頑張れ」高い身体能力を生かせるか

モンテルが支配下契約を掴んだ(C)産経新聞社

ヤクルトは5月22日、モンテル外野手と支配下選手契約を結んだことを発表した。背番号は「90」に決定した。

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モンテルは球団を通じて「ここがゴールではなく、やっとスタートラインに立てたという気持ちです。支配下契約に満足せず、一軍の舞台でチームの勝利に貢献できる選手を目指して頑張ります」とコメントしている。

モンテルの支配下登録にSNS上のファンからは「モンテル支配下きたー！ 並木が抜けたところ頑張って欲しい！」「モンテル待ってたよ！！！」「モンテル身体能力で外野活性化しそう」「モンテルがんばれー！」「モンテル頼むぞ！！」「マジでチャンスだから頑張れ」「舞い降りたチャンスしっかり掴んでくれよな」と、喜びと期待の声であふれた。