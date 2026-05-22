「キングダムに出てた？」人気タレント、『推しの子』コス披露もツッコミ止まらず「ラスボスの方ですか」
マルチタレントの阿波みなみさんは5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のXを更新し、コスプレ姿の写真を公開しました。
【写真】『キングダム』に出演？ 話題のコスプレ姿
本来なら「かわいい！」という声が集まりそうな投稿ですが、コメント欄はまさかの“大喜利状態”に。「郭開かな？」「北斗の拳で見たような気がする」といったコメントが寄せられ、阿波さん本人も「おい！ちゃうやろ！って言おうと思ったけどたしかに似てるわ…」「ハート様じゃねえよ」と、ノリよく反応しています。
さらに「往年のタツノコプロ感あるよね」「三國無双にも出るよね」「ハンターハンターのビスケ」「戦隊モノのラスボスの方ですか」など、強いキャラクターやボスキャラクターにたとえるコメントが相次いでいます。
ファンとの信頼関係があるからこそ生まれる、絶妙な掛け合い。次はどんなコスプレとツッコミが飛び出すのか、注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)
【写真】『キングダム』に出演？ 話題のコスプレ姿
「三國無双にも出るよね」阿波さんは「キングダムに出てた？と言われた時のあたし」とつづり、1枚の写真を投稿。ピンクのフリルドレス姿でソファに腰掛け、腕を組んだ姿を披露しました。衣装は人気作品『推しの子』の星野アイのコスチュームと思われます。
さらに「往年のタツノコプロ感あるよね」「三國無双にも出るよね」「ハンターハンターのビスケ」「戦隊モノのラスボスの方ですか」など、強いキャラクターやボスキャラクターにたとえるコメントが相次いでいます。
「圧倒的強者の風格」たびたびコスプレショットを公開している阿波さん。19日には「萌え萌えぎゅぉん」とつづり、ツインテールのメイド服姿を披露。コメントでは「作ってくれるの全部美味しそう、、」「ワンリキーかと思ったw」「圧倒的強者の風格」などの声が寄せられています。
ファンとの信頼関係があるからこそ生まれる、絶妙な掛け合い。次はどんなコスプレとツッコミが飛び出すのか、注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)