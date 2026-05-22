ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、大型連休中のレジャーなどの出費に加え、物価高騰も続くなど、家計管理への意識が一段と高まるこの時期に、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から、手頃な価格で本格的な味わいを楽しめる、「家計を支えるベストイレブン」を発表した。スポーツ観戦が盛り上がるこの時期にあわせ、ファミマルブランド担当者が、“家計を支えるスタメン”として「おいしさ」と「家計への優しさ」を両立させた11品を厳選した。

さらに、新商品として東京・銀座の高級イタリアンレストラン「Ristorante Shin Harada」原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」を、6月2日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。





近年、冷凍食品は味や品質、ラインアップの進化によって、“日常的に選ばれる食事”として存在感を高めている。冷凍商品に関する調査では、物価上昇の中においても購入量が増えた食品の1位が冷凍食品（2位：うどん・パスタ、3位：豆腐・納豆）と、その広がりを見せている。





また、冷凍食品に対するイメージとして「合理的・賢い選択」が最も高く、コストパフォーマンスの高さが支持を集めている（参考：令和8年“冷凍食品の利用状況”実態調査について（日本冷凍食品協会調べ））。





ファミリーマートでは、2012年に「FamilyMart collection」シリーズにてプライベートブランドの冷凍食品の展開開始以降、売り場面積の拡大とともに、売上は直近10年間で約2.8倍に成⻑しており、冷凍食品の存在感は年々高まっている。 また、過去3年間（2023年〜2025年）の販売データを⾒ると、いずれの年においても4月以降に売上が伸⻑し、夏場にかけてピークを迎える傾向にある。物価上昇が続く中、レジャーや外食などで出費がかさんだゴールデンウィーク明けには、日常の食費を⾒直す動きも⾒られる。





こうした背景を踏まえ、同社では“コストパフォーマンスとおいしさを両立した冷凍食品”へのニーズに応えるべく、「ファミマル」から、「おいしさ」と「家計への優しさ」を兼ね備えた冷凍食品11商品を厳選した。今回は、サッカー好きのブランド担当者が、それぞれの商品の特⻑をサッカー用語に例えながら紹介し、日常の食卓を豊かに彩るラインアップを提案する。



「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば」

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば」（321円：税込）は、「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修のまぜそば。食べごたえ抜群の極太麺、にんにくのガツンと感、アブラ・玉ねぎの甘さが特徴。何度でも食べたくなるやみつきな味わいに仕上げている。サッカー好きのブランド担当者は、「極太麺の強靭な『フィジカル（食べごたえ）』と、にんにくのガツンとした『シュート力』が武器。アブラと玉ねぎの甘みが織りなす絶妙な連携で、食卓の主導権を握る」とコメントしている。



「もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺」

「もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺」（321円：税込）は、肉の旨みとごまの濃厚さが特徴の担々ダレが、もちっと食感の麺によく絡む汁なし担々麺。別添で豊かな香りの青花椒としびれが際立つ赤花椒を加えた唐辛子パック付きとなっている。サッカー好きのブランド担当者は、「濃厚な担々ダレをもちっと麺に絡ませゴールを奪う『ストライカー』。肉の旨みとごまの濃厚な連携、そして別添の⼆種の花椒による鋭いしびれで食卓を支配する『決定的な仕事』が魅力となっている」とコメントしている。



「麺屋こころ監修台湾まぜそば」

「麺屋こころ監修台湾まぜそば」（321円：税込）は、台湾まぜそばの名店「麺屋こころ」監修商品。もちもちとした太麺に、さば・いわしなどの魚粉の旨みを感じる辛旨醤油ダレが特徴の台湾まぜそばになっている。ガーリックパウダーで好みの味を楽しんでほしいという。サッカー好きのブランド担当者は、「厚なタレを逃さないもちもち太麺の『圧倒的なキープ力』と、魚粉の旨みが詰まった辛旨醤油ダレの『波状攻撃』が武器。追い打ちのガーリックパウダーで、胃袋への『ハットトリック』は確実」とコメントしている。



「香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺」

「香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺」（321円：税込）は、幅広のもちもち麺に、ウーシャンフェンと唐辛子の辛みと、香酢の酸味と甘みがきいたタレが絡むビャンビャン麺。別添の花椒香油パックをかけていただくことで、さらにしびれる味わいが楽しめる（一部地域では価格が異なる）。サッカー好きのブランド担当者は、「独特な幅広麺とウーシャンフェンの香りと酸味の効いたタレで、予測不能な攻撃を仕掛ける。別添の花椒香油をかければ、しびれるスピードでサイドを切り裂く『唯一無⼆のアタッカー』となっている」とコメントしている。



「もっちり生地のチーズいももち」

「もっちり生地のチーズいももち」（332円：税込）は、チーズフィリングを包み込んだもっちり食感のいももち。おやつ、お酒のおつまみにもピッタリな一品となっている。サッカー好きのブランド担当者は、「おやつからおつまみまで、あらゆる場面に対応する『柔軟性』が魅力。もっちりとした『粘り強い守備』でバランスを支えつつ、中から溢れるチーズの『切り札』も併せ持つ、チームに不可欠な存在となっている」とコメントしている。



「5種具材の旨辛ビビンバ」

「5種具材の旨辛ビビンバ」（473円：税込）は、ほうれん草・もやし・人参のナムルと、大根酢漬、肉味噌の5種具材を乗せたビビンバ。もち麦入りご飯となっている。サッカー好きのブランド担当者は、「5種類の具材を束ねる統率力で、食卓を鮮やかに組み立てる。コチュジャンの鋭い辛みで一気に攻撃のスイッチを入れ、食欲を加速させる『必勝の縦パス』を供給する」とコメントしている。



「1／3日分の野菜が摂れるチン！する温野菜」

「1／3日分の野菜が摂れるチン！する温野菜」（235円：税込）は、1／3日分の野菜が摂れる5種類の温野菜（ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参）。レンジするだけで、簡単に温野菜を楽しめる。サッカー好きのブランド担当者は、「1／3日分の野菜（5種類）が摂れる、栄養面の『絶対的な安定感』が武器。メインディッシュの背後で食卓のコンディションを影から支える、『献身的なバランサー』となっている」とコメントしている。



「岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン＆シマチョウ」

「岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン＆シマチョウ」（429円：税込）は、岩塩で引き立つ牛ホルモンとシマチョウの脂の旨みが特徴の商品。サッカー好きのブランド担当者は、「炙り焼きの香ばしさを纏った『武闘派』。岩塩で引き立つ脂の旨みと『力強いコンタクト（噛み応え）』で食のペースを掌握し、ビールという『サポーター』との連携で食卓の熱気を一気に高める」とコメントしている。



「直火で香ばしく炒めたナポリタン」

「直火で香ばしく炒めたナポリタン」（298円：税込）は、歯ごたえのあるパスタをナポリタンソースと炒め、ソーセージ・ピーマン・玉ねぎをトッピングしたナポリタンスパゲティ。サッカー好きのブランド担当者は、「どっしりと構える、『経験豊富なベテラン』。流行に左右されない昔ながらのスタイルと直火で炒めた香味野菜の深い旨みで、食卓に安心感を与える『精神的支柱』となっている」とコメントしている。



「レンジで手軽に塩味枝豆」

「レンジで手軽に塩味枝豆」（128円：税込）は、契約農場で栽培された、風味豊かな枝豆を使用した。程よい塩味でお酒のお供にも最適となっている。サッカー好きのブランド担当者は、「程よい塩加減という『的確なポジショニング』で食卓のテンポを整える。強烈なアタッカー陣が攻め立てる中で食卓に落ち着きを与え、最後まで飽きさせないバランスを保ち続ける」とコメントしている。



「『LA FIGLIA DEL PRESIDENTE』今井シェフ監修 薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ」

「『LA FIGLIA DEL PRESIDENTE』今井シェフ監修 薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ」（591円：税込）は、ナポリのピッツァ選手権優勝者（トロフォエプルチネッラ、クラシックマルゲリータ部門2019年第5回大会 優勝）の「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井憲シェフ監修の商品。特製生地を一枚一枚手で伸ばし、高温の薪窯で焼き上げた。サッカー好きのブランド担当者は、「一枚一枚手で伸ばされた生地の弾力で、空腹を完全に封鎖する。薪窯の熱を帯びた熱い闘志で最後方に君臨する、『イタリア伝統の堅守』の象徴」とコメントしている。



「牛挽肉のボロネーゼ」

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の中で、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルKITCHEN PREMIUM」の新商品として、東京・銀座の高級イタリアンレストラン「Ristorante Shin Harada」原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」を6月2日に新発売する。

原田慎次シェフは、「時間がかかったが、自信を持って届けられる、冷凍パスタ商品の最高傑作ができた。お店のスタッフにも食べてもらったが、Ristorante Shin Harada、Sala Amabileでも提供できる味と太鼓判をもらっている。一度食べていただければ、何度でも食べたくなるいい商品だと思うので、是非食べてほしい」とコメントしている。

商品担当は、「冷凍食品への注目が高まる中、『ファミマルKITCHEN PREMIUM』では、簡便性と上質な美味しさの両立を追求した。東京・銀座の高級イタリアン『Ristorante Shin Harada』原田シェフに監修してもらい、自信を持って『最高傑作』と呼べるパスタが完成した。家庭の食卓を豊かに彩る、贅沢な一皿をぜひ試してほしい」とコメントしている。

「『Ristorante Shin Harada』原田慎次シェフ監修 牛挽肉のボロネーゼ」は、原田慎次シェフ監修の商品。小麦香る生パスタに、炒めた香味野菜の甘みと粗挽き牛挽肉の旨みが広がるボロネーゼソースをあわせた。

［小売価格］494円（税込）

［発売日］6月2日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp