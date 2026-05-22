ロボに合体変型!『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』「DXエクスプレスギャバリオン」6月6日発売
バンダイは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より「DXエクスプレスギャバリオン」(7,480円)を6月6日に発売する。
6月6日発売「DXエクスプレスギャバリオン」(7,480円)
「DXエクスプレスギャバリオン」は、武器モード、ユニットモード、そしてロボモードと3モードで遊ぶことができる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の新発売アイテム。
スピーカーが搭載されておりユニットモードでは走行音と汽笛音が楽しめる。また、別売りの「DXギャバリオントリガー」と合体することで大型キャノン武器に。
さらにロボに変形させて付属のビックリンガー ACE-GOを装着させれば巨大なロボ「コスモギャバリオン ACE-GO」が完成する。
○セット内容
エクスプレスギャバリオン…1
ビックリンガー ACE-GO
(c)テレビ朝日・東映AG・東映
6月6日発売「DXエクスプレスギャバリオン」(7,480円)
「DXエクスプレスギャバリオン」は、武器モード、ユニットモード、そしてロボモードと3モードで遊ぶことができる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の新発売アイテム。
スピーカーが搭載されておりユニットモードでは走行音と汽笛音が楽しめる。また、別売りの「DXギャバリオントリガー」と合体することで大型キャノン武器に。
さらにロボに変形させて付属のビックリンガー ACE-GOを装着させれば巨大なロボ「コスモギャバリオン ACE-GO」が完成する。
○セット内容
エクスプレスギャバリオン…1
ビックリンガー ACE-GO
(c)テレビ朝日・東映AG・東映