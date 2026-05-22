熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶は、タイガー魔法瓶炊飯器の最上位モデルであり、土鍋炊飯器20周年記念モデルとなる「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT−A100」を、6月21日に発売する。

タイガー魔法瓶は創業以来、「熱コントロール技術」を軸に、ごはんを炊くのに最も重要な「温度」に向き合ってきた。20年にもわたる土鍋釜の歴史において辿り着いた、理想の熱対流と火かげんが導くごはんの深い甘みと粒立ちで、至福の一膳を炊きあげる。



「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT−A100」

今回発売する「土鍋ご泡火炊き JRT−A100」は、業界で初めて土鍋炊飯器を発売してから20年間、伝統工芸「萬古焼」の技術を受け継ぐ職人たちと土鍋に向き合い、絶えず進化を重ねてきた結晶ともいえる、新しい最上位機種となる。

同製品は、理想の熱対流を極めるために「土鍋の形状」と「加熱制御」を刷新した。新開発「旨み対流形状」の土鍋は、緻密な設計変更によって多方向に攪拌する熱対流を発生させ、釜全体に熱を伝える。炊きムラを抑え、均整のとれたごはんを炊きあげる。





また、センサーの接触個所を極限まで薄型化した「センサースポット」を設け、伝統工芸品ゆえの微細な個体差までダイレクトに温度センサーへ伝達。お米の芯まで均一に熱を届ける精密な温度管理を可能とし、深い甘みと土鍋釜ならではの力強い弾力を引き出す。“間引き”発想による新技術「とろ火IH制御」も搭載。料亭の技である「弱火で連続的に加熱して甘みを最大限に引き出す工程」を科学的に再現することで、至高の土鍋ごはんを実現した。

さらに「とろ火IH制御」は保温機能にも革新をもたらし、新たに搭載した「匠おひつ保温」で、精密な温度管理によってベタつきや黄ばみを抑え、炊きたてのおいしさを長時間キープ。最後の一膳までおいしさの余韻が楽しめる。

業界で初めて内なべに本物の土鍋を採用した「土鍋炊飯器」が発売されて20年。

伝統工芸「萬古焼」の技術と、タイガー魔法瓶が培ってきた熱コントロール技術がたどり着いた20年目の「土鍋の結論」。毎日の食卓に料亭の土鍋ごはんの感動を届ける。

［発売日］6月21日（日）

タイガー魔法瓶＝https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn