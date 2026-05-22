『仮面ライダーゼッツ』仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウに変身!「DXミッドナイトシャドウカプセム」発売
バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXミッドナイトシャドウカプセム」(4,180円)を6月6日に発売する。
6月6日発売「DXミッドナイトシャドウカプセム」(4,180円)
「DXミッドナイトシャドウカプセム」は、『仮面ライダーゼッツ』で仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウへの変身に使用するあいてむ。
ギアを回してパワーをチャージし、カプセムを2つに分離、「変身ベルト DXノクスドライバー（別売り）」にセットして360度回転させるとカプセムがゼンマイギミックで自動回転する。変身音が発動し、仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウへのなりきり遊びが楽しめる。
○セット内容
ミッドナイトシャドウカプセム…1
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
6月6日発売「DXミッドナイトシャドウカプセム」(4,180円)
「DXミッドナイトシャドウカプセム」は、『仮面ライダーゼッツ』で仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウへの変身に使用するあいてむ。
ギアを回してパワーをチャージし、カプセムを2つに分離、「変身ベルト DXノクスドライバー（別売り）」にセットして360度回転させるとカプセムがゼンマイギミックで自動回転する。変身音が発動し、仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウへのなりきり遊びが楽しめる。
○セット内容
ミッドナイトシャドウカプセム…1
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映