漫画家・安野モヨコ、夫・庵野秀明66歳の誕生日ショット「今年は夫婦でゾロ目です」
『働きマン』『ハッピーマニア』などで知られる漫画家の安野モヨコ氏（55）が22日、自身のXを更新し、夫で映画監督の庵野秀明氏が66歳の誕生日を迎えたことを記念して、最新ショットを投稿した。
【写真】微笑む庵野監督！妻が撮影した元気そうな66歳の誕生日ショット
投稿された写真では、微笑む庵野監督を見ることができ、Xでは「年に一度の恒例になってますが、監督のお誕生日記念写真です。『今日で人生6回目のゾロ目の歳になりました。』」と報告。
続けて「ちなみに私は55歳なので今年は夫婦でゾロ目です。株式会社カラーも設立20周年。皆さまのおかげです、ありがとうございます」と伝えた。
なお、今年2月に開催されたアニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）では、庵野監督がスタッフやキャスト陣に感謝の気持ちを伝える場面で「スタッフにもファンにも感謝しかないけど、最後に感謝したいのは20年以上僕を支えてくれている妻に感謝します。ありがとうございます」と少し照れくさそうに妻の安野氏へ感謝のメッセージを伝えていた。
【写真】微笑む庵野監督！妻が撮影した元気そうな66歳の誕生日ショット
投稿された写真では、微笑む庵野監督を見ることができ、Xでは「年に一度の恒例になってますが、監督のお誕生日記念写真です。『今日で人生6回目のゾロ目の歳になりました。』」と報告。
なお、今年2月に開催されたアニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）では、庵野監督がスタッフやキャスト陣に感謝の気持ちを伝える場面で「スタッフにもファンにも感謝しかないけど、最後に感謝したいのは20年以上僕を支えてくれている妻に感謝します。ありがとうございます」と少し照れくさそうに妻の安野氏へ感謝のメッセージを伝えていた。